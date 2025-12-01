Copa do Mundo 2026: veja onde e quando assistir ao sorteio

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 será realizado pela FIFA na próxima sexta-feira, 5, em Washington, no Kennedy Center, às 14h do horário de Brasília. Esse evento irá decidir os grupos da primeira fase da Copa, que terá 48 seleções pela primeira vez na história.

A Copa do Mundo 2026 começa dia 11 de junho e acontecerá também de forma inédita em três países: Canadá, México e Estados Unidos.

Como funciona o sorteio?

As 48 seleções serão divididas em quatro potes. Os países-sede estarão no Pote 1, junto das nove seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Cada anfitrião terá uma bola de cor distinta para garantir posições específicas: México (A1, verde), Canadá (B1, vermelha) e Estados Unidos (D1, azul). As demais equipes do Pote 1 ocuparão automaticamente a posição 1 do grupo sorteado.

O Pote 2 reunirá Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Já o Pote 3 será formado por Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. No Pote 4 estarão Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os seis vencedores dos playoffs intercontinentais — quatro da UEFA e dois de outras confederações.

O sorteio seguirá a regra de evitar que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos terão duas equipes europeias. Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina serão sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só possam se enfrentar na final, caso avancem.

Repescagem e vagas restantes

Das 48 vagas para a Copa, seis ainda não foram preenchidas. Quatro delas virão da repescagem disputada por Albânia, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Itália, Kosovo, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, Polônia, República da Irlanda, Romênia, Eslováquia, Suécia, Turquia, Ucrânia, País de Gales e Tchéquia.

As outras duas vagas serão definidas entre seis times no Torneio Classificatório da FIFA, que conta com Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 terá cobertura em tempo real pelo site e pelas redes sociais da FIFA. No Brasil, a transmissão acontece pelos canais Globo (TV Globo, na tv aberta, Sportv, na tv fechada, e ge tv, no YouTube).