Brasil faz história em Roland Garros juvenil com três tenistas nas quartas

O tênis brasileiro viveu uma quarta-feira, 3, histórica em Roland Garros.

Dos quatro atletas juvenis que entraram em quadra, três conquistaram vitórias e garantiram um feito inédito para o país: pela primeira vez, o Brasil terá três representantes nas quartas de final de um Grand Slam juvenil.

Masculino juvenil

Um dos favoritos ao título da chave masculina, o goiano Luis Miguel, quarto no ranking juvenil, abriu o dia com vitória por 6/4 e 6/4 sobre o peruano Nicolas Baena, décimo oitavo colocado do ranking juvenil. O resultado colocou o brasileiro entre os oito melhores do torneio em Paris.

Na sequência, o mato-grossense Leonardo Storck, número 56 do ranking juvenil, também avançou após derrotar de virada o cazaque Zangar Nurlanuly, oitavo do mundo, por 3/6, 7/6 (3) e 7/5.

"Sem palavras para essa batalha de hoje em Roland Garros. Muito feliz mais vez com essa vitória. Vitória difícil e super importante. Jogo duro, mas me senti bem após o segundo set e o jogo foi se ajustando. Me senti mentalmente forte", afirmou Storck após a partida.

Nas quartas de final do juvenil, os dois brasileiros voltam à quadra nesta quinta-feira, 4. Luis Miguel enfrenta o austríaco Thilo Behrmann na Quadra 10. Já Leonardo Storck encara o norte-americano Jack Kennedy na Quadra 6. As duas partidas estão marcadas para as 7h10 (horário de Brasília).

Feminino juvenil

Na chave feminina, a potiguar Victoria Barros, número 4 do ranking juvenil, derrotou a tcheca Denisa Zoldakova, 37ª colocada, por 6/3, 0/6 e 6/3.

Com a classificação, Victoria se tornou a primeira brasileira a alcançar as quartas de final de Roland Garros juvenil em 39 anos. A última tenista do país a chegar a essa fase havia sido Andrea Vieira, em 1987.

Em busca de uma vaga na semifinal, a tenista volta à quadra nesta quinta-feira, 4. A brasileira enfrenta a sul-coreana Ha Eum Lee, 44ª no ranking, em partida marcada para as 6h (horário de Brasília), na Quadra 6.

A única eliminação brasileira do dia foi da paulistana Nahuany Silva, nona colocada do ranking juvenil. Após vencer o primeiro set, ela sofreu a virada da espanhola Charo Esquiva, 16ª do mundo, e foi derrotada por 2/6, 6/2 e 6/4.