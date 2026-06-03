Esporte

Paulinho, do Palmeiras, é suspenso pelo STJD após gesto contra o Flamengo

Com a suspensão, Paulinho está fora do primeiro compromisso do Palmeiras após a Copa do Mundo, marcado para o dia 22 de julho

aulinho foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (Fifa/Divulgação)

aulinho foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (Fifa/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14h01.

O atacante Paulinho, do Palmeiras, foi punido com um jogo de suspensão pela comemoração de gol na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente absolvido em primeira instância, o jogador voltou a ser julgado após recurso da procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Pleno analisou o caso na manhã desta quarta-feira e decidiu, por unanimidade, aplicar a punição.

O artigo que puniu Paulinho

Paulinho foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética esportiva. O gesto, feito após marcar o terceiro gol no Maracanã, é associado à união das torcidas de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, clubes que o atacante já defendeu.

A defesa do Palmeiras argumentou que a celebração foi direcionada apenas à torcida alviverde e destacou que outros atletas já realizaram o mesmo gesto sem sofrer sanções. A relatora Mariana Barreiras, no entanto, considerou que o sinal é conhecido no ambiente do futebol, mas não deve ser normalizado.

Em sua manifestação, Barreiras afirmou que, mesmo sem caracterizar provocação direta ao público, trata-se de um gesto “objetivamente obsceno” realizado em campo durante partida de grande visibilidade.

A decisão não admite recurso na esfera nacional. O clube ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas não sinalizou se adotará essa medida.

Com a suspensão, Paulinho está fora do primeiro compromisso do Palmeiras após a Copa do Mundo, marcado para o dia 22 de julho, contra o Coritiba.

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