Esporte

Copa do Mundo 2026: relembre os 8 países que já ganharam o Mundial

Em quase 100 anos de Copa do Mundo, apenas oito seleções conquistaram o título, todas da Europa ou da América do Sul

Dunga: capitão levantou a taça da Copa do Mundo de 1994 (Mike Hewitt / Equipe/Getty Images)

Dunga: capitão levantou a taça da Copa do Mundo de 1994 (Mike Hewitt / Equipe/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14h08.

Faltam 8 dias para a Copa do Mundo, e um dado ajuda a dimensionar o peso histórico do torneio. Em quase 100 anos de competição, apenas oito países já foram campeões mundiais.

Desde a primeira edição, em 1930, todos os títulos ficaram concentrados em seleções de apenas dois continentes. A Europa soma 12 conquistas, enquanto a América do Sul tem 10 taças.

Quais seleções já ganharam a Copa do Mundo?

O Brasil é o maior campeão, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem em seguida, com quatro conquistas cada.

A Argentina soma três títulos. França e Uruguai têm duas taças, enquanto Inglaterra e Espanha completam a lista, com um título cada.

Brasil é o maior campeão da Copa

Maior vencedor da história, o Brasil conquistou cinco títulos mundiais:

  • Em 1958, venceu a Suécia por 5 a 2.
  • Em 1962, derrotou a Tchecoslováquia por 3 a 1.
  • Em 1970, bateu a Itália por 4 a 1, no México.
  • Em 1994, empatou sem gols com a Itália e foi campeão nos pênaltis por 3 a 2.
  • Em 2002, superou a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama.

Alemanha tem quatro títulos mundiais

A Alemanha soma quatro conquistas, considerando os períodos de Alemanha Ocidental e Alemanha reunificada:

  • Em 1954, venceu a Hungria por 3 a 2.
  • Em 1974, superou a Holanda por 2 a 1.
  • Em 1990, bateu a Argentina por 1 a 0.
  • Em 2014, voltou a derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, no Maracanã.

Itália também soma quatro Copas

A Itália conquistou quatro títulos mundiais:

  • Em 1934, venceu a Tchecoslováquia por 2 a 1.
  • Em 1938, derrotou a Hungria por 4 a 2.
  • Em 1982, bateu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.
  • Em 2006, empatou por 1 a 1 com a França e levou a taça nos pênaltis por 5 a 3.

Argentina é a atual campeã mundial

A Argentina tem três títulos de Copa do Mundo:

  • Em 1978, venceu a Holanda por 3 a 1, na prorrogação.
  • Em 1986, derrotou a Alemanha Ocidental por 3 a 2, no México.
  • Em 2022, empatou por 3 a 3 com a França e venceu nos pênaltis por 4 a 2, no Catar.

França é bicampeã da Copa do Mundo

A França conquistou duas vezes o Mundial:

  • Em 1998, derrotou o Brasil por 3 a 0, em Paris.
  • Em 2018, venceu a Croácia por 4 a 2, na final da Copa da Rússia.

Uruguai foi o primeiro campeão da Copa

O Uruguai tem duas conquistas e foi o primeiro campeão da história do torneio:

  • Em 1930, venceu a Argentina por 4 a 2, na final disputada em Montevidéu.
  • Em 1950, bateu o Brasil por 2 a 1, no Maracanã.

Inglaterra venceu a Copa jogando em casa

Espanha entrou para a lista em 2010

  • A Espanha foi campeã em 2010, ao vencer a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, na final disputada na África do Sul.

Como será a Copa do Mundo de 2026?

A próxima edição será disputada em Canadá, Estados Unidos e México, com 48 seleções, no maior formato da história do torneio.

O retrospecto mostra que quebrar a hegemonia de europeus e sul-americanos segue como um dos grandes desafios da Copa do Mundo.

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