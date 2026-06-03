Copa do Mundo 2026: relembre os 8 países que já ganharam o Mundial

Faltam 8 dias para a Copa do Mundo, e um dado ajuda a dimensionar o peso histórico do torneio. Em quase 100 anos de competição, apenas oito países já foram campeões mundiais.
Desde a primeira edição, em 1930, todos os títulos ficaram concentrados em seleções de apenas dois continentes. A Europa soma 12 conquistas, enquanto a América do Sul tem 10 taças.
Quais seleções já ganharam a Copa do Mundo?
O Brasil é o maior campeão, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem em seguida, com quatro conquistas cada.
A Argentina soma três títulos. França e Uruguai têm duas taças, enquanto Inglaterra e Espanha completam a lista, com um título cada.
Brasil é o maior campeão da Copa
Maior vencedor da história, o Brasil conquistou cinco títulos mundiais:
- Em 1958, venceu a Suécia por 5 a 2.
- Em 1962, derrotou a Tchecoslováquia por 3 a 1.
- Em 1970, bateu a Itália por 4 a 1, no México.
- Em 1994, empatou sem gols com a Itália e foi campeão nos pênaltis por 3 a 2.
- Em 2002, superou a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama.
Alemanha tem quatro títulos mundiais
A Alemanha soma quatro conquistas, considerando os períodos de Alemanha Ocidental e Alemanha reunificada:
- Em 1954, venceu a Hungria por 3 a 2.
- Em 1974, superou a Holanda por 2 a 1.
- Em 1990, bateu a Argentina por 1 a 0.
- Em 2014, voltou a derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, no Maracanã.
Itália também soma quatro Copas
A Itália conquistou quatro títulos mundiais:
- Em 1934, venceu a Tchecoslováquia por 2 a 1.
- Em 1938, derrotou a Hungria por 4 a 2.
- Em 1982, bateu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.
- Em 2006, empatou por 1 a 1 com a França e levou a taça nos pênaltis por 5 a 3.
Argentina é a atual campeã mundial
A Argentina tem três títulos de Copa do Mundo:
- Em 1978, venceu a Holanda por 3 a 1, na prorrogação.
- Em 1986, derrotou a Alemanha Ocidental por 3 a 2, no México.
- Em 2022, empatou por 3 a 3 com a França e venceu nos pênaltis por 4 a 2, no Catar.
França é bicampeã da Copa do Mundo
A França conquistou duas vezes o Mundial:
- Em 1998, derrotou o Brasil por 3 a 0, em Paris.
- Em 2018, venceu a Croácia por 4 a 2, na final da Copa da Rússia.
Uruguai foi o primeiro campeão da Copa
O Uruguai tem duas conquistas e foi o primeiro campeão da história do torneio:
- Em 1930, venceu a Argentina por 4 a 2, na final disputada em Montevidéu.
- Em 1950, bateu o Brasil por 2 a 1, no Maracanã.
Inglaterra venceu a Copa jogando em casa
- A Inglaterra conquistou seu único título em 1966, ao vencer a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após a prorrogação, no estádio de Wembley.
Espanha entrou para a lista em 2010
- A Espanha foi campeã em 2010, ao vencer a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, na final disputada na África do Sul.
Como será a Copa do Mundo de 2026?
A próxima edição será disputada em Canadá, Estados Unidos e México, com 48 seleções, no maior formato da história do torneio.
O retrospecto mostra que quebrar a hegemonia de europeus e sul-americanos segue como um dos grandes desafios da Copa do Mundo.