Copa do Mundo 2026: Fifa divulga potes e detalhes do sorteio dos grupos

A FIFA anunciou nesta terça-feira o procedimento para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que definirá a composição dos 12 grupos do torneio. O evento ocorrerá no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, e contará com 48 seleções divididas em quatro potes. Uma tabela atualizada com os jogos, estádios e horários será divulgada no dia seguinte, 6 de dezembro.

Os três países-sede — Canadá, México e Estados Unidos — estarão no Pote 1, junto às nove seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Cada anfitrião terá uma bola de cor distinta para garantir posições específicas: México (A1, verde), Canadá (B1, vermelha) e Estados Unidos (D1, azul). As demais equipes do Pote 1 ocuparão automaticamente a posição 1 do grupo sorteado.

O Pote 2 reunirá Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Já o Pote 3 será formado por Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. No Pote 4 estarão Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os seis vencedores dos playoffs intercontinentais — quatro da UEFA e dois de outras confederações.

O sorteio seguirá a regra de evitar que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos terão duas equipes europeias. Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina serão sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só possam se enfrentar na final, caso avancem.

A fase de grupos começará em 11 de junho, com o México estreando no Estádio Azteca contra uma equipe do Pote 3. Os Estados Unidos jogarão pela primeira vez no dia 12, em Inglewood, Califórnia, contra um time do Pote 3, enquanto o Canadá também estreia no dia 12, em Toronto, diante de uma equipe do Pote 4. Cada país-sede terá jogos distribuídos entre suas principais cidades, incluindo Seattle, Vancouver e Guadalajara.

Composição dos potes para o sorteio

Pote 1

México (sede)

Canadá (sede)

Estados Unidos (sede)

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemanha

Pote 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

Pote 3

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África do Sul

Pote 4