Sabalenka desaba após eliminação em Roland Garros: 'Quero abandonar o tênis'

Aryna Sabalenka: tenista perdeu para Diana Shnaider nas quartas de final de Roland Garros (Thomas Samson / AFP)
Repórter
Publicado em 3 de junho de 2026 às 18h35.
Última atualização em 3 de junho de 2026 às 18h35.
A eliminação da tenista bielorrussa Aryna Sabalenka em Roland Garros ganhou contornos dramáticos nesta quarta-feira, 3.
A número 1 do mundo, favorita ao título, tinha vantagem de 6/3 e 4/1 sobre a russa Diana Shnaider, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3/6, 7/5 e 6/0 nas quartas de final.
Após a derrota, Sabalenka não escondeu a frustração e fez um forte desabafo na entrevista coletiva. "Sem pensamentos, sem emoção. Eu quero abandonar o tênis agora mesmo. Vamos ver em alguns dias. Espero que eu consiga voltar aos trilhos mentalmente", afirmou a bielorrussa.
A líder do ranking reconheceu que deixou escapar a partida após perder o controle do segundo set.
"Tive ótimas oportunidades no segundo set. Cometi um erro, e então ela entrou em quadra e jogou muito bem. Senti que mentalmente não consegui me recuperar depois do segundo set. Acho que esse foi o meu erro", disse.
Sabalenka afirmou não se lembrar da última vez em que perdeu dez games consecutivos em uma partida.
"Não sei quando foi a última vez que isso aconteceu comigo, de perder dez games seguidos. Acho que mentalmente entrei num buraco muito, muito profundo e escuro e simplesmente não consegui me recuperar", declarou.
A número 1 do mundo também comentou as condições de vento na quadra Philippe-Chatrier e disse que teve dificuldade para encontrar soluções durante a reação da adversária.
Diana Shnaider, atualmente na posição 23 do ranking WTP, conseguiu a reação após estar em desvantagem no placar e avançou pela primeira vez às semifinais de Roland Garros.
A russa enfrentará a polonesa Maja Chwalińska por uma vaga na decisão.
As semifinais femininas de Roland Garros serão disputadas na quinta-feira, 4.
Às 10h (de Brasília), a ucraniana Marta Kostyuk enfrenta a russa Mirra Andreeva. Na sequência, às 11h10, a russa Diana Shnaider encara a polonesa Maja Chwalińska.
A final do torneio feminino está marcada para sábado, 6. O horário da decisão ainda não foi definido.Com a eliminação de Sabalenka, o torneio feminino terá uma campeã inédita em 2026.