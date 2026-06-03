Esporte

Sabalenka desaba após eliminação em Roland Garros: 'Quero abandonar o tênis'

Número 1 do mundo abriu vantagem de 6/3 e 4/1, mas sofreu virada de Diana Shnaider e deixou Paris abalada

Aryna Sabalenka: tenista perdeu para Diana Shnaider nas quartas de final de Roland Garros (Thomas Samson / AFP)

Aryna Sabalenka: tenista perdeu para Diana Shnaider nas quartas de final de Roland Garros (Thomas Samson / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 18h35.

Última atualização em 3 de junho de 2026 às 18h35.

A eliminação da tenista bielorrussa Aryna Sabalenka em Roland Garros ganhou contornos dramáticos nesta quarta-feira, 3.

A número 1 do mundo, favorita ao título, tinha vantagem de 6/3 e 4/1 sobre a russa Diana Shnaider, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3/6, 7/5 e 6/0 nas quartas de final.

'Quero abandonar o tênis agora mesmo'

Após a derrota, Sabalenka não escondeu a frustração e fez um forte desabafo na entrevista coletiva. "Sem pensamentos, sem emoção. Eu quero abandonar o tênis agora mesmo. Vamos ver em alguns dias. Espero que eu consiga voltar aos trilhos mentalmente", afirmou a bielorrussa.

A líder do ranking reconheceu que deixou escapar a partida após perder o controle do segundo set.

"Tive ótimas oportunidades no segundo set. Cometi um erro, e então ela entrou em quadra e jogou muito bem. Senti que mentalmente não consegui me recuperar depois do segundo set. Acho que esse foi o meu erro", disse.

Sabalenka afirmou não se lembrar da última vez em que perdeu dez games consecutivos em uma partida.

"Não sei quando foi a última vez que isso aconteceu comigo, de perder dez games seguidos. Acho que mentalmente entrei num buraco muito, muito profundo e escuro e simplesmente não consegui me recuperar", declarou.

A número 1 do mundo também comentou as condições de vento na quadra Philippe-Chatrier e disse que teve dificuldade para encontrar soluções durante a reação da adversária.

Diana Shnaider comemora sua vitória ao final da partida de quartas de final de simples feminino contra Aryna Sabalenka, no 11º dia do torneio de tênis do Aberto da França, na quadra Philippe-Chatrier, no Complexo Roland-Garros, em Paris, em 3 de junho de 2026.

Diana Shnaider: tenista venceu Sabalenka, número 1 do tênis, nas quartas de Roland Garros (Alain Jocard / AFP)

Shnaider avança às semifinais

Diana Shnaider, atualmente na posição 23 do ranking WTP, conseguiu a reação após estar em desvantagem no placar e avançou pela primeira vez às semifinais de Roland Garros.

A russa enfrentará a polonesa Maja Chwalińska por uma vaga na decisão.

Quando serão as semifinais e a final?

As semifinais femininas de Roland Garros serão disputadas na quinta-feira, 4.

Às 10h (de Brasília), a ucraniana Marta Kostyuk enfrenta a russa Mirra Andreeva. Na sequência, às 11h10, a russa Diana Shnaider encara a polonesa Maja Chwalińska.

A final do torneio feminino está marcada para sábado, 6. O horário da decisão ainda não foi definido.

Com a eliminação de Sabalenka, o torneio feminino terá uma campeã inédita em 2026.
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