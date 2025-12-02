Grêmio x Fluminense: veja onde assistir, horário e escalações

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 2, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam em boa fase e com objetivos distintos na reta final desta temporada.

O Grêmio tenta encerrar o ano com vaga na pré-Libertadores de 2026. Após vencer o Palmeiras por 3 a 2 na rodada passada, o time comandado por Mano Menezes soma 46 pontos, ocupa a 10ª colocação e busca terminar o campeonato em oitavo lugar.

Para isso, além de vencer seus jogos, o Tricolor ainda torce para que o próprio Fluminense ou o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil, resultado que abriria nova vaga na competição continental.

Do outro lado, o Fluminense, de Fernando Diniz, está invicto há cinco partidas no Brasileirão em 2025. O time teve três vitórias e dois empates. A mais recente foi a goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã.

Com 58 pontos e na sexta colocação, o Fluminense já garantiu matematicamente a presença na pré-Libertadores, mas ainda tenta conquistar a vaga direta até o final do campeonato.

Que horas é o jogo Grêmio x Fluminense?

Grêmio e Fluminense se enfrentam às 21h30, na Arena, em Porto Alegre.

Onde assistir o jogo Grêmio x Fluminense?

SporTV e Premiere transmitem a partida ao vivo.

Veja a provável escalação do Grêmio:

Técnico: Mano Menezes

Provável escalação do Grêmio: Volpi, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann (Gustavo Martins) e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), André Henrique e Willian.

Veja a provável escalação do Fluminense:

Técnico: Zubeldía

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta, Soteldo; Serna e Everaldo.