Livro detalha reação de Tom Brady e alfinetada para Gisele Bündchen após nascimento de bebê

RESUMO | Um novo livro biográfico escrito pelo jornalista Lars Anderson revela que o ex-jogador de futebol americano Tom Brady enviou uma mensagem cifrada e considerada "mal-educada" para a ex-esposa, Gisele Bündchen, após saber do nascimento do filho da modelo com o instrutor Joaquim Valente.

A separação de um dos casais mais famosos do mundo continua rendendo bastidores explosivos. De acordo com o livro biográfico ‘Brady: An American Story and the Price of Greatness’ (Brady: uma história americana e o preço da grandeza, em tradução livre), lançado nos Estados Unidos pelo jornalista Lars Anderson, o ex-jogador da NFL Tom Brady enviou uma mensagem cifrada e ácida para a ex-esposa, Gisele Bündchen, ao tomar conhecimento do nascimento do filho da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Brady e Bündchen foram casados entre 2009 e 2022, período em que tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian. Após o divórcio, a modelo casou-se com Joaquim Valente em 2025, ano em que deu à luz o primeiro filho do novo relacionamento. Segundo a nova publicação, a chegada do bebê impactou profundamente o ex-quarterback, gerando reações nos bastidores que ultrapassaram a barreira da discrição pública.

O post enigmático e o "dedo do meio sutil"

O livro aponta que a principal ferramenta de comunicação enigmática utilizada por Brady sempre foi o Instagram. O ponto central da revelação biográfica recai sobre uma postagem realizada pelo ex-atleta em março de 2025, cerca de um mês após o nascimento do bebê de Gisele com o instrutor de artes marciais.

Na ocasião, Brady compartilhou um story exibindo o braço direito estendido após lançar uma bola de futebol americano em espiral sob um pôr do sol dourado, acompanhado da legenda "Amor verdadeiro" e o emoji de um braço musculoso.

Para o autor da biografia, a aparente inocência da postagem escondia um recado calculado. Ao conversar com fontes próximas ao ex-jogador, Anderson relatou no livro: "Para aqueles que conhecem Brady bem, não havia nada de ambíguo na publicação. Um amigo a descreveu como 'o dedo do meio mais sutil' já dado a uma ex-esposa". O autor também destacou que amigos pessoais confirmaram que Brady ficou visivelmente abalado com a nova constituição familiar da ex-esposa, dois anos após a oficialização do divórcio.

A trajetória lendária de Tom Brady na NFL

Considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos da National Football League (NFL), Tom Brady construiu uma carreira profissional sem paralelo ao longo de 23 temporadas na elite do esporte norte-americano. Selecionado apenas na 199ª escolha geral do Draft de 2000 pelo New England Patriots (na sexta rodada), Brady transformou-se de uma aposta desacreditada no ícone máximo da modalidade, acumulando marcas estatísticas e títulos que parecem inalcançáveis para as próximas gerações.

Os números da carreira de Brady:

Anéis de Super Bowl (7): Brady conquistou mais títulos de Super Bowl do que qualquer franquia isolada na história da NFL. Foram seis títulos com o New England Patriots (Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI e LIII) e um título histórico com o Tampa Bay Buccaneers (Super Bowl LV).

conquistou mais títulos de Super Bowl do que qualquer franquia isolada na história da NFL. Foram seis títulos com o (Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI e LIII) e um título histórico com o Tampa Bay Buccaneers (Super Bowl LV). Aparições em Super Bowls (10): Além das sete vitórias, o quarterback disputou a grande final da liga em dez ocasiões distintas.

Além das sete vitórias, o quarterback disputou a grande final da liga em dez ocasiões distintas. Prêmios de MVP do Super Bowl (5): Foi eleito o jogador mais valioso da decisão em cinco oportunidades (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI e LV).

Foi eleito o jogador mais valioso da decisão em cinco oportunidades (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI e LV). MVPs da Temporada Regular (3): Venceu o prêmio de melhor jogador da liga nos anos de 2007, 2010 e 2017.

Venceu o prêmio de melhor jogador da liga nos anos de 2007, 2010 e 2017. Recordes: Aposentou-se como o líder histórico da NFL em jardas aéreas na temporada regular (89.214 jardas), passes para touchdown (649) e vitórias em jogos de temporada regular (251), além de dominar absolutamente todas as principais marcas estatísticas de playoffs.

O que revela o novo livro sobre Tom Brady e Gisele Bündchen?

A obra escrita pelo jornalista Lars Anderson detalha que Tom Brady enviou uma mensagem enigmática e ácida para Gisele após saber do nascimento do filho dela com Joaquim Valente.

Qual postagem nas redes sociais gerou polêmica?

Em março de 2025, Brady publicou uma foto lançando uma bola de futebol americano com a legenda "Amor verdadeiro", interpretada por conhecidos como uma provocação sutil à ex-esposa.

Quando Tom Brady e Gisele Bündchen foram casados?

O ex-casal esteve unido matrimonialmente entre os anos de 2009 e 2022, tendo dois filhos juntos.

Quem é o atual parceiro de Gisele Bündchen?

A modelo é casada com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem oficializou a união em 2025.