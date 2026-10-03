Livro detalha reação de Tom Brady e alfinetada para Gisele Bündchen após nascimento de bebê

Tom Brady e Gisele Bündchen durante o período em que estiveram casados. (Bloomberg) (Bloomberg/Divulgação)
Redator na Exame
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06h51.
RESUMO | Um novo livro biográfico escrito pelo jornalista Lars Anderson revela que o ex-jogador de futebol americano Tom Brady enviou uma mensagem cifrada e considerada "mal-educada" para a ex-esposa, Gisele Bündchen, após saber do nascimento do filho da modelo com o instrutor Joaquim Valente.
A separação de um dos casais mais famosos do mundo continua rendendo bastidores explosivos. De acordo com o livro biográfico ‘Brady: An American Story and the Price of Greatness’ (Brady: uma história americana e o preço da grandeza, em tradução livre), lançado nos Estados Unidos pelo jornalista Lars Anderson, o ex-jogador da NFL Tom Brady enviou uma mensagem cifrada e ácida para a ex-esposa, Gisele Bündchen, ao tomar conhecimento do nascimento do filho da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.
Brady e Bündchen foram casados entre 2009 e 2022, período em que tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian. Após o divórcio, a modelo casou-se com Joaquim Valente em 2025, ano em que deu à luz o primeiro filho do novo relacionamento. Segundo a nova publicação, a chegada do bebê impactou profundamente o ex-quarterback, gerando reações nos bastidores que ultrapassaram a barreira da discrição pública.
O livro aponta que a principal ferramenta de comunicação enigmática utilizada por Brady sempre foi o Instagram. O ponto central da revelação biográfica recai sobre uma postagem realizada pelo ex-atleta em março de 2025, cerca de um mês após o nascimento do bebê de Gisele com o instrutor de artes marciais.Na ocasião, Brady compartilhou um story exibindo o braço direito estendido após lançar uma bola de futebol americano em espiral sob um pôr do sol dourado, acompanhado da legenda "Amor verdadeiro" e o emoji de um braço musculoso.
Para o autor da biografia, a aparente inocência da postagem escondia um recado calculado. Ao conversar com fontes próximas ao ex-jogador, Anderson relatou no livro: "Para aqueles que conhecem Brady bem, não havia nada de ambíguo na publicação. Um amigo a descreveu como 'o dedo do meio mais sutil' já dado a uma ex-esposa". O autor também destacou que amigos pessoais confirmaram que Brady ficou visivelmente abalado com a nova constituição familiar da ex-esposa, dois anos após a oficialização do divórcio.
Considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos da National Football League (NFL), Tom Brady construiu uma carreira profissional sem paralelo ao longo de 23 temporadas na elite do esporte norte-americano. Selecionado apenas na 199ª escolha geral do Draft de 2000 pelo New England Patriots (na sexta rodada), Brady transformou-se de uma aposta desacreditada no ícone máximo da modalidade, acumulando marcas estatísticas e títulos que parecem inalcançáveis para as próximas gerações.
A obra escrita pelo jornalista Lars Anderson detalha que Tom Brady enviou uma mensagem enigmática e ácida para Gisele após saber do nascimento do filho dela com Joaquim Valente.
Em março de 2025, Brady publicou uma foto lançando uma bola de futebol americano com a legenda "Amor verdadeiro", interpretada por conhecidos como uma provocação sutil à ex-esposa.
O ex-casal esteve unido matrimonialmente entre os anos de 2009 e 2022, tendo dois filhos juntos.
A modelo é casada com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem oficializou a união em 2025.