Rodrygo manda mensagem de apoio a Militão após jogador ser cortado da Copa do Mundo

Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, mandou uma mensagem a Éder Militão após a lesão do zagueiro ser confirmada. O atacante, assim como o companheiro de clube, também não disputará a Copa do Mundo por conta de um problema no joelho.

"Sei exatamente o seu sentimento nesse momento, mas estaremos juntos como sempre, irmão!", escreveu Rodrygo nas redes sociais.

O desfalque de Militão foi confirmado na última segunda-feira, 27. O jogador sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e, após consultar um especialista na Finlândia, decidiu passar por cirurgia. A expectativa é de que o atleta retorne aos gramados apenas em outubro, o que inviabiliza sua participação na Copa do Mundo.

Éder Militão se machucou há uma semana, na partida do Real Madrid contra o Deportivo Alavés, válida pela 33ª rodada de La Liga. O defensor sentiu o problema no fim da primeira etapa e foi substituído imediatamente. A gravidade da lesão só foi confirmada dias depois, após exames.

Rodrygo foi cortado da seleção em março

Já Rodrygo recebeu seu diagnóstico em março. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e também lesionou o menisco lateral do joelho direito em partida pelo Real Madrid. Na ocasião, os merengues enfrentavam o Getafe, também por La Liga.

Após a constatação da lesão, Rodrygo passou por cirurgia e ficará afastado dos gramados por pelo menos oito meses.

Além dele e de Militão, a Seleção Brasileira tem outros jogadores em alerta. Estêvão, Raphinha e Alisson Becker tratam lesões e ainda não estão confirmados para a disputa do Mundial.

Inclusive, os problemas físicos têm sido uma constante nesta prévia de Copa do Mundo. Diversos atletas vêm sendo cortados ou se tornando dúvida em várias seleções por conta de lesões.

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