Copa do Mundo 2026: pré-lista de Ancelotti tem retornos de lesionados e cortes importantes

A pré-lista de Carlo Ancelotti enviada à Fifa nesta segunda-feira, 11, gerou algumas surpresas. Estêvão, que está lesionado, mas com esperanças de jogar o Mundial, ficou de fora. No entanto, outros atletas, que também tinham problemas físicos, apareceram na relação, dando indícios de retorno.

Um deles é o goleiro Alisson, do Liverpool. O arqueiro se recupera de uma lesão muscular e está próximo de retornar após dois meses afastado.

O atleta vive a expectativa de ser relacionado para o próximo jogo do Liverpool, na sexta-feira, 15, pela Premier League. A CBF acompanha o caso para poder fechar a lista final de convocados, que será anunciada na segunda-feira, 18.