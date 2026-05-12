Esporte

Copa do Mundo 2026: pré-lista de Ancelotti tem retornos de lesionados e cortes importantes

Alisson, Paquetá e Raphinha aparecem entre os nomes enviados à Fifa, enquanto Rodrygo, Militão e Estêvão ficam fora da relação

Alisson: goleiro do Liverpool vem sendo avaliado diariamente pela CBF e tem chances de recuperação a tempo do Mundial ((Foto: Michael Regan/Getty Images))

Alisson: goleiro do Liverpool vem sendo avaliado diariamente pela CBF e tem chances de recuperação a tempo do Mundial ((Foto: Michael Regan/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10h15.

A pré-lista de Carlo Ancelotti enviada à Fifa nesta segunda-feira, 11, gerou algumas surpresas. Estêvão, que está lesionado, mas com esperanças de jogar o Mundial, ficou de fora. No entanto, outros atletas, que também tinham problemas físicos, apareceram na relação, dando indícios de retorno.

Um deles é o goleiro Alisson, do Liverpool. O arqueiro se recupera de uma lesão muscular e está próximo de retornar após dois meses afastado.

O atleta vive a expectativa de ser relacionado para o próximo jogo do Liverpool, na sexta-feira, 15, pela Premier League. A CBF acompanha o caso para poder fechar a lista final de convocados, que será anunciada na segunda-feira, 18.

Alisson não entra em campo desde 18 de março, quando se machucou em partida. O atleta corre contra o tempo para se recuperar e ser o goleiro titular do Brasil no Mundial.

Outros atletas retornam

Além de Alisson, outros jogadores também são monitorados e apareceram na pré-lista de Ancelotti. Lucas Paquetá, do Flamengo, é um deles.

O jogador se recupera de lesão e tem chances de voltar a ser relacionado por Leonardo Jardim. A expectativa é que o atleta retorne contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, ou contra o Estudiantes, no dia 20 de maio, pela Libertadores.

Raphinha, que tinha machucado a coxa em amistoso contra a França, no fim de março, também foi uma boa notícia. O atacante voltou a atuar pelo Barcelona e já está totalmente recuperado do problema.

Lista revela baixa de peso

Apesar dos retornos, a lista de Ancelotti também ficou marcada pelas baixas de peso. Éder Militão e Rodrygo, ambos do Real Madrid, foram cortados por lesão.

Além deles, Estêvão, que ainda nutria esperanças de ir ao Mundial, também foi cortado. O jogador do Chelsea tentou se recuperar a tempo, mas não foi possível.

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