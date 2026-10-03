Times de Nova York viram 'ativos' independentes na Bolsa de Valores americana

RESUMO | A MSG Sports anunciou a divisão de seus dois principais ativos esportivos — o New York Knicks (NBA) e o New York Rangers (NHL) — em duas companhias abertas distintas e negociadas separadamente na bolsa de valores a partir de outubro de 2026.

O mercado financeiro e o esporte norte-americano registrarão uma mudança estrutural histórica. A MSG Sports anunciou oficialmente que o New York Knicks (da NBA) e o New York Rangers (da NHL) serão desmembrados em duas empresas de capital aberto distintas, com negociações independentes na bolsa de valores a partir do final de outubro de 2026.

Segundo o The Athletic, a transação, aprovada pelo conselho de administração da empresa, tem conclusão prevista para o dia 26 de outubro de 2026. O movimento corporativo coroa um período de forte valorização e contraste esportivo entre as franquias: os Knicks chegam embalados pelo título da NBA conquistado em junho, enquanto os Rangers passam por um processo de reestruturação após ficarem fora dos playoffs nas últimas duas temporadas.

A nova estrutura corporativa e governança

Com a cisão aprovada sob a liderança executiva de James Dolan — que atuará como presidente executivo e CEO de ambas as companhias resultantes —, o desenho societário será dividido da seguinte forma:

MSG Knickerbockers Corp.: Controlará exclusivamente o New York Knicks e sua filial na G League, o Westchester Knicks. Suas ações serão negociadas sob o ticker “ MSGK ” a partir de 27 de outubro.

Controlará exclusivamente o New York Knicks e sua filial na G League, o Westchester Knicks. Suas ações serão negociadas sob o ticker “ ” a partir de 27 de outubro. MSG Rangers Corp.: Comandará o New York Rangers, o centro de treinamento da MSG e o Hartford Wolf Pack (equipe afiliada na AHL). Os papéis serão negociados sob o símbolo “MSGR”.

O conselho de administração das novas empresas contará com figuras históricas dos bastidores da NBA. O ex-presidente e técnico dos Knicks, Isiah Thomas, integrará o conselho da MSG Knickerbockers Corp., enquanto o ex-presidente da franquia Steve Mills ocupará assento no conselho da MSG Rangers Corp.

Saúde financeira e os reflexos do título da NBA

A decisão de separar as franquias ocorre após um ano fiscal lucrativo. De acordo com o balanço financeiro encerrado em 30 de junho, a MSG Sports reportou uma receita total de US$ 1,153 bilhão (aproximadamente R$ 6,35 bilhões) e lucros da ordem de US$ 59 milhões (cerca de R$ 325 milhões).

O impacto esportivo e comercial da campanha do título dos Knicks foi determinante para o caixa: a franquia de basquete gerou uma receita adicional de US$ 66.9 milhões (cerca de R$ 368,6 milhões) apenas com a campanha de playoffs em relação ao ano anterior. A separação consolida mais um capítulo da reestruturação liderada por James Dolan, que em 2020 já havia desmembrado as equipes da operação física da arena do Madison Square Garden (que manteve um contrato de arrendamento de 35 anos assinado em 2021 com os times).

O império do entretenimento e do esporte: desvendando os braços e ativos da marca Madison Square Garden

O ecossistema corporativo conhecido popularmente como MSG passou por profundas reestruturações ao longo dos anos, transformando-se em uma das holdings de mídia, arenas e franquias esportivas mais influentes do planeta. Sob a liderança do empresário James Dolan, o grupo dividiu suas operações em corporações de capital aberto independentes para otimizar a gestão de seus ativos. Para entender a grandiosidade da marca, é preciso olhar para os seus principais braços operacionais:

MSG Sports (New York Sports Holdings): É o braço da gestão de franquias profissionais de alto rendimento. Concentra o New York Knicks (NBA) e o New York Rangers (NHL), além de suas respectivas equipes filiadas nas Ligas de Desenvolvimento — o Westchester Knicks (G League) e o Hartford Wolf Pack (AHL). Essa divisão também engloba o moderno centro de treinamento unificado localizado em Greenburgh, Nova York.

É o braço da gestão de franquias profissionais de alto rendimento. Concentra o New York Knicks (NBA) e o New York Rangers (NHL), além de suas respectivas equipes filiadas nas Ligas de Desenvolvimento — o Westchester Knicks (G League) e o Hartford Wolf Pack (AHL). Essa divisão também engloba o moderno centro de treinamento unificado localizado em Greenburgh, Nova York. MSG Entertainment (Venues & Live Experiences): É a divisão focada em arenas de espetáculos, shows e entretenimento ao vivo. O portfólio inclui marcos arquitetônicos e culturais icônicos de Nova York, como o próprio Madison Square Garden (a "arena mais famosa do mundo"), o Radio City Music Hall (casa das famosas dançarinas Rockettes) e o Beacon Theatre.

É a divisão focada em arenas de espetáculos, shows e entretenimento ao vivo. O portfólio inclui marcos arquitetônicos e culturais icônicos de Nova York, como o próprio Madison Square Garden (a "arena mais famosa do mundo"), o Radio City Music Hall (casa das famosas dançarinas Rockettes) e o Beacon Theatre. The Sphere Entertainment Co. (Inovação e Arenas Imersivas): Braço autônomo responsável por projetos de entretenimento futurista de grande escala, tendo como principal vitrine a esférica Sphere inaugurada em Las Vegas, além de divisões voltadas a conteúdos digitais imersivos e tecnologias de transmissão de última geração.

Essa fragmentação estratégica permite que investidores e o mercado financeiro avaliem separadamente o rendimento das equipes de basquete e hóquei, a bilheteria de megashows em arenas históricas e as apostas tecnológicas em experiências imersivas globais.

O que foi decidido pela MSG Sports sobre os Knicks e Rangers?

A diretoria aprovou a divisão dos times em duas empresas de capital aberto independentes, permitindo que sejam negociadas separadamente na bolsa de valores.

Quais serão os códigos de negociação das novas empresas?

A partir de 27 de outubro de 2026, os Knicks serão negociados sob o símbolo "MSGK" e os Rangers sob o símbolo "MSGR".

Quem continuará no comando executivo das novas companhias?

James Dolan assumirá como presidente executivo e CEO de ambas as empresas resultantes do desmembramento.

Como estão as finanças da MSG Sports?

A holding registrou US$ 1,153 bilhão (cerca de R$ 6,35 bilhões) em receitas no último ano fiscal, impulsionada pelo forte retorno financeiro da campanha do título dos Knicks na NBA.