ChatGPT como professor de inglês: prompts para conversação, correção e IELTS

RESUMO | O ChatGPT funciona como professor de inglês quando o prompt informa o nível do estudante e o tipo de correção esperado. A versão gratuita já permite praticar conversação por texto, revisar redações e simular o IELTS, e o Modo Voz do app acrescenta treino de fala. A IA complementa aulas e materiais oficiais da prova, mas ainda erra regras e avalia pronúncia com menos precisão que um professor.

O Brasil ficou em 75º lugar entre 123 países no Índice de Proficiência em Inglês da EF Education First (EF EPI) de 2025, com 482 pontos, faixa classificada como proficiência baixa. Para quem precisa destravar o idioma sem pagar aula particular, o ChatGPT pode funcionar como professor de inglês disponível a qualquer hora, desde que receba instruções claras.

A diferença entre uma resposta genérica e uma aula útil está no prompt. Informar o nível e o objetivo faz a IA ajustar o vocabulário e o grau de detalhe das explicações. Sem isso, ela responde como responderia a qualquer pessoa.

Como configurar o ChatGPT para estudar inglês?

A configuração é rápida, com apenas quatro etapas.

Abra uma conversa exclusiva: o ChatGPT guarda as instruções dentro do mesmo chat, o que evita repetir nível e objetivo a cada sessão;

Informe seu nível: use a escala do Quadro Europeu Comum de Referência (CEFR), que vai de A1 (iniciante) a C2 (avançado);

Defina o objetivo: viagem, reuniões de trabalho, conversação do dia a dia ou prova de proficiência;

Peça correções comentadas: cada ajuste deve vir com a regra gramatical explicada em português.

Um prompt de configuração inicial pode seguir este modelo:

"Sou estudante de inglês de nível B1 e quero melhorar minha conversação para reuniões de trabalho. Tenho 20 minutos por dia. Monte um plano de 30 dias e, durante nossas conversas, corrija meus erros explicando a regra em português."

Para não repetir essas informações em chats novos, é possível registrá-las nas instruções personalizadas, no menu de personalização das configurações do ChatGPT.

Prompts para praticar conversação em inglês

A regra que mais melhora a prática é pedir uma pergunta por vez. Sem essa instrução, a IA tende a despejar vários tópicos numa só resposta e a conversa perde o ritmo de diálogo.

Para iniciantes (A1/A2):

"Seja meu professor de conversação em inglês. Meu nível é A2. Faça uma pergunta simples por vez sobre rotina, trabalho ou família e espere minha resposta. Quando eu errar, mostre a frase corrigida, explique o motivo em português e ensine duas expressões novas ligadas ao assunto."

Para simular situações reais:

"Vamos simular um check-in em um aeroporto nos Estados Unidos. Você é o atendente e fala apenas em inglês. Conduza a conversa até o embarque. Só corrija meus erros depois que eu responder e, no fim, liste os principais deslizes e as expressões que eu deveria ter usado."

Para entrevistas de emprego:

"Aja como recrutador de uma empresa de tecnologia e faça uma entrevista de emprego comigo em inglês. Uma pergunta por vez. Depois de cada resposta, avalie se o vocabulário foi adequado ao ambiente corporativo e sugira termos mais precisos."

Como treinar pronúncia com o Modo Voz?

Por texto, o ChatGPT só descreve como produzir um som. No Modo Voz do app para Android e iOS, o usuário fala e recebe a resposta em áudio, o que permite treinar a fala em tempo real. A avaliação de pronúncia continua menos precisa que a de um professor humano, mas funciona para identificar os deslizes mais evidentes.

Sessões de cinco a dez minutos focadas em poucos sons rendem mais. Para falantes de português, os pontos críticos costumam ser o "th" e a distinção entre vogais curtas e longas, como em "ship" e "sheep".

"Vou falar algumas frases em inglês. Aponte as palavras que pronunciei de forma errada, explique como posicionar língua e lábios para cada som e me dê uma frase nova para repetir."

Prompts para corrigir textos em inglês

A correção de redações, e-mails e mensagens é o uso em que o ChatGPT mais entrega. Trechos de 80 a 150 palavras por vez facilitam a leitura dos comentários. Estas são as variações mais úteis:

Correção explicada: "Corrija o texto abaixo e explique em português cada erro, indicando a regra gramatical envolvida: [texto]";

Versão de falante nativo: "Reescreva este texto como um nativo escreveria e mostre as mudanças que tornam a frase mais natural: [texto]";

Padrões recorrentes: "Analise o texto e aponte os erros que se repetem na minha escrita. Explique por que eles acontecem e crie um exercício curto para cada um: [texto]";

E-mail profissional: "Revise este e-mail em inglês para um cliente. Ajuste o tom para formal e sinalize expressões que soam traduzidas do português: [texto]".

Pedir apenas a lista de erros, sem a versão reescrita, obriga o estudante a corrigir o próprio texto, o que fixa melhor as regras.

Como usar o ChatGPT para se preparar para o IELTS?

O IELTS avalia quatro habilidades (Listening, Reading, Writing e Speaking) e atribui notas de 0 a 9, chamadas de band scores. Para a prova, o ChatGPT funciona melhor como tutor de análise. Os simulados cronometrados devem vir de materiais oficiais, como os livros da Cambridge e os testes gratuitos do British Council e da IDP. Os prompts em inglês tendem a produzir simulações mais fiéis ao exame.

Speaking

O teste oral tem três partes: perguntas sobre temas cotidianos, uma fala de até dois minutos a partir de um cartão com tópicos e uma discussão abstrata. Com o Modo Voz ativado, a resposta é falada, como na prova. O prompt abaixo reproduz a entrevista completa:

"Act as a strict IELTS Speaking examiner. Run a full mock test (Parts 1, 2 and 3) on the topic of [tema]. Ask one question at a time and wait for my answer. Don't give feedback until the end. Then evaluate my Fluency and Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy, and Pronunciation, and estimate my band score."

Writing

A Task 2 do IELTS é uma redação dissertativa de no mínimo 250 palavras. Os critérios oficiais são Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource e Grammatical Range and Accuracy.

"Act as an IELTS examiner. Assess my Task 2 essay using the official band descriptors. Don't rewrite it. List my three most frequent grammar error patterns, point out where my arguments lack support and estimate a band score for each criterion. Prompt: [tema]. Essay: [texto]"

Para a Task 1 Academic, que pede a descrição de gráficos, o ChatGPT pode indicar as tendências principais que precisam aparecer no parágrafo de visão geral.

Reading e Listening

Nessas etapas, a IA ajuda na análise depois do simulado. Basta colar a questão errada e o trecho correspondente:

"I got this IELTS Reading question wrong. Explain which words in the passage paraphrase the keywords in the question and why the correct answer is [resposta]. Question: [questão]. Passage: [trecho]"

O mesmo formato serve para questões de True/False/Not Given e para as armadilhas do Listening, em que o falante muda de ideia no meio da gravação.

Preciso pagar o ChatGPT Plus para estudar inglês?

Não. O plano gratuito cobre conversação por texto, correção de redações e simulados escritos. Os planos pagos, como o Plus, de US$ 20 por mês cobrados em dólar, ampliam o limite de mensagens e o tempo de uso do Modo Voz, útil para quem treina Speaking com frequência.