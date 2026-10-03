Ex-técnico da NFL revela cidade criada no Minecraft ao longo de 12 anos

RESUMO | O ex-técnico da NFL Mike Tomlin surpreendeu a internet ao transmitir um vídeo de 19 minutos apresentando uma cidade virtual detalhada que construiu bloco por bloco no Minecraft ao longo de 12 anos, desde que começou a jogar com os filhos.

O mundo dos jogos e o esporte profissional se cruzaram de maneira inusitada. O ex-técnico dos Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, abriu as portas de seu universo virtual, exibindo pela primeira vez ao público a megalópole pixelada que construiu bloco por bloco ao longo de 12 anos no Minecraft.

Segundo o The Athletic, o projeto, que rapidamente ganhou o apelido informal de "Tomlinburgh" nas redes sociais, veio a público após semanas de expectativa geradas desde que o treinador vencedor do Super Bowl mencionou o passatempo durante uma entrevista no programa Today em setembro.

O burburinho digital foi amplificado por seu filho, Dino Tomlin, que organizou o lançamento do tour virtual nas redes sociais.

Do hobby familiar ao império virtual

Segundo o próprio ex-treinador, a jornada no Minecraft começou modestamente como uma forma de se conectar com os filhos e buscar "entretenimento sem compromisso" após longas jornadas de trabalho na NFL. No entanto, o que era um passatempo casual evoluiu para um projeto arquitetônico monumental no modo criativo do jogo.

O vídeo de 19 minutos, acompanhado por mais de 20 mil espectadores simultâneos na estreia, levou os fãs por um tour detalhado de sua metrópole. Iniciando a apresentação pelo prédio que deu origem a tudo — um hotel boutique à beira de uma imensa baía azul —, Tomlin detalhou escolhas de design que refletiam sua busca por realismo:

Amenidades públicas: O treinador fez questão de destacar a inclusão rigorosa de banheiros públicos bem distribuídos, áreas de serviço e cozinhas em espaços comerciais. Iluminação e minimalismo: Como o jogo oferecia recursos limitados de iluminação quando iniciou o projeto há mais de uma década, Tomlin recorreu criativamente a blocos de brilho, tochas, clarabóias e janelas do chão ao teto. Residências e aquários: O tour incluiu torres de apartamentos de alto padrão, penthouses com lareiras e quartos detalhados, além de um complexo de aquários cuja construção com água exigiu horas de trabalho minucioso.



A carreira de Mike Tomlin na NFL

Além de sua dedicação de 12 anos à arquitetura virtual no Minecraft, Mike Tomlin construiu uma das trajetórias mais respeitadas e longevas da história da National Football League (NFL) como treinador principal (head coach). Assumindo o comando do Pittsburgh Steelers em janeiro de 2007 — sucedendo a lendas como Bill Cowher —, Tomlin rapidamente cravou seu nome na galeria dos maiores técnicos da liga.

O grande marco de sua carreira na lateral do campo foi a conquista do Super Bowl XLIII, em fevereiro de 2009, quando liderou os Steelers à vitória sobre o Arizona Cardinals por 27 a 23.

Na ocasião, com apenas 36 anos de idade, Tomlin tornou-se o treinador mais jovem da história da NFL a conquistar um título de Super Bowl.

Dois anos mais tarde, retornou ao grand finale no Super Bowl XLV, embora tenha terminado com o vice-campeonato diante do Green Bay Packers.

O que mais define a consistência de Tomlin ao longo de suas 19 temporadas à frente da franquia de Pittsburgh foi a sua marca incomparável de nunca registrar uma temporada com campanha negativa (abaixo de .500). Nenhum outro treinador na história da NFL acumulou 19 anos consecutivos sem terminar um ano com mais derrotas do que vitórias, superando marcas de lendas como Bill Belichick e Don Shula nesse quesito de consistência competitiva. Tomlin acumulou centenas de vitórias na temporada regular e garantiu múltiplas presenças nos playoffs, consolidando-se como um dos pilares de estabilidade mais duradouros do esporte profissional norte-americano antes de encerrar seu ciclo à frente da equipe.

O que é o projeto de Mike Tomlin no Minecraft?

Trata-se de uma cidade virtual detalhada que o ex-técnico construiu sozinho ao longo de 12 anos de jogo.

Como o público tomou conhecimento da cidade?

Tomlin mencionou o projeto em uma entrevista em setembro, e a repercussão gerou um vídeo de tour de 19 minutos transmitido por seu filho.

Quanto tempo Tomlin levou para construir o mundo?

O projeto foi desenvolvido de forma contínua durante aproximadamente 12 anos, iniciado quando seus filhos ainda eram pequenos.

Quais elementos estruturais chamaram atenção no tour?

O ex-treinador destacou hotéis com spas executivos, arranha-céus residenciais com penthouses detalhadas, restaurantes minimalistas e um grande aquário central.