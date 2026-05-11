Neymar na Copa do Mundo 2026? Veja prováveis 55 nomes da pré-lista de Ancelotti

Falta um mês para a Copa do Mundo de 2026, e as expectativas em torno dos convocados da seleção brasileira são altíssimas.

Nesta segunda-feira, 11, Carlo Ancelotti enviou uma pré-lista à Fifa com 55 nomes. Desses, 26 serão oficialmente convocados no dia 18 de maio. O restante permanecerá na lista de reserva e só será acionado em caso de lesão ou problema envolvendo algum dos atletas chamados por Carleto.

A pré-lista não será divulgada pela CBF nem pela Fifa, no entanto, é possível ter uma ideia de quem Carlo Ancelotti nomeou. Desde que assumiu a seleção em 26 de maio de 2025, o treinador já convocou 56 nomes, o que dá algumas pistas de quem poderá ser convocado, de acordo com a Band.

Apesar disso, o treinador, para a pré-lista, deve fazer algumas alterações devido a lesões ou jogadores que caíram de rendimento.

Veja os prováveis 55 nomes de Ancelotti com base em suas convocações

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Bento (Al-Nassr-SAU)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest-ING)

Carlos Miguel (Palmeiras)

Zagueiros

Marquinhos (PSG-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Bremer (Juventus-ITA)

Léo Pereira (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli-SAU)

Alexsandro (Lille-FRA)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Beraldo (PSG-FRA)

Vitor Reis (Girona-ESP)

Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos

Wesley (Roma-ITA)

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Luciano Juba (Bahia)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Kaiki (Cruzeiro)

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meias

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Al-Ittihad-SAU)

Andrey Santos (Chelsea-ING)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Joelinton (Newcastle-ING)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Martinelli (Fluminense)

Atacantes