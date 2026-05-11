Esporte

Neymar na Copa do Mundo 2026? Veja prováveis 55 nomes da pré-lista de Ancelotti

Treinador enviou relação inicial à Fifa e mantém mistério sobre convocação final da Seleção

Neymar: jogador pode ser convocado para a Seleção ((Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))

Neymar: jogador pode ser convocado para a Seleção ((Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12h04.

Falta um mês para a Copa do Mundo de 2026, e as expectativas em torno dos convocados da seleção brasileira são altíssimas.

Nesta segunda-feira, 11, Carlo Ancelotti enviou uma pré-lista à Fifa com 55 nomes. Desses, 26 serão oficialmente convocados no dia 18 de maio. O restante permanecerá na lista de reserva e só será acionado em caso de lesão ou problema envolvendo algum dos atletas chamados por Carleto.

A pré-lista não será divulgada pela CBF nem pela Fifa, no entanto, é possível ter uma ideia de quem Carlo Ancelotti nomeou. Desde que assumiu a seleção em 26 de maio de 2025, o treinador já convocou 56 nomes, o que dá algumas pistas de quem poderá ser convocado, de acordo com a Band.

Apesar disso, o treinador, para a pré-lista, deve fazer algumas alterações devido a lesões ou jogadores que caíram de rendimento.

Veja os prováveis 55 nomes de Ancelotti com base em suas convocações

Goleiros

  • Alisson (Liverpool-ING)
  • Ederson (Fenerbahçe-TUR)
  • Bento (Al-Nassr-SAU)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest-ING)
  • Carlos Miguel (Palmeiras)

Zagueiros

  • Marquinhos (PSG-FRA)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
  • Bremer (Juventus-ITA)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli-SAU)
  • Alexsandro (Lille-FRA)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Beraldo (PSG-FRA)
  • Vitor Reis (Girona-ESP)
  • Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos

  • Wesley (Roma-ITA)
  • Danilo (Flamengo)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit-RUS)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Caio Henrique (Monaco-FRA)
  • Kaiki (Cruzeiro)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meias

  • Casemiro (Manchester United-ING)
  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
  • Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
  • Andrey Santos (Chelsea-ING)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
  • João Gomes (Wolverhampton-ING)
  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Joelinton (Newcastle-ING)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)
  • Martinelli (Fluminense)

Atacantes

  • Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
  • Raphinha (Barcelona-ESP)
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING)
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
  • João Pedro (Chelsea-ING)
  • Estêvão (Chelsea-ING)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon-FRA)
  • Rayan (Bournemouth-ING)
  • Antony (Real Bétis-ESP)
  • Igor Thiago (Brentford-ING)
  • Pedro (Flamengo)
  • Richarlison (Tottenham-ING)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
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