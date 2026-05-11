Neymar na Copa do Mundo 2026? Veja prováveis 55 nomes da pré-lista de Ancelotti

Falta um mês para a Copa do Mundo de 2026, e as expectativas em torno dos convocados da seleção brasileira são altíssimas.
Nesta segunda-feira, 11, Carlo Ancelotti enviou uma pré-lista à Fifa com 55 nomes. Desses, 26 serão oficialmente convocados no dia 18 de maio. O restante permanecerá na lista de reserva e só será acionado em caso de lesão ou problema envolvendo algum dos atletas chamados por Carleto.
A pré-lista não será divulgada pela CBF nem pela Fifa, no entanto, é possível ter uma ideia de quem Carlo Ancelotti nomeou. Desde que assumiu a seleção em 26 de maio de 2025, o treinador já convocou 56 nomes, o que dá algumas pistas de quem poderá ser convocado, de acordo com a Band.
Apesar disso, o treinador, para a pré-lista, deve fazer algumas alterações devido a lesões ou jogadores que caíram de rendimento.
Veja os prováveis 55 nomes de Ancelotti com base em suas convocações