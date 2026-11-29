Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, 29 de novembro, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, no streaming.

As equipes chegam à penúltima rodada com 41 pontos e próximas da zona de rebaixamento. O Corinthians ocupa a 15ª colocação, enquanto o Grêmio aparece em 16º lugar, atrás do rival paulista no saldo de gols. Uma vitória pode deixar o vencedor em situação mais confortável na disputa pela permanência na elite.

Panorama das equipes

Corinthians: o time comandado por Clarence Seedorf vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV. Com 41 pontos, ocupa a 15ª posição e tem o mesmo número de pontos do Grêmio e do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O Timão terá o retorno de Yuri Alberto após suspensão. Gabriel Paulista, Zakaria Labyad e Kayke seguem como desfalques por lesão. Uma vitória sobre o Grêmio, combinada com tropeços de Internacional e Mirassol, pode garantir a permanência corinthiana nesta rodada.

o time comandado por Clarence Seedorf vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV. Com 41 pontos, ocupa a 15ª posição e tem o mesmo número de pontos do Grêmio e do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O Timão terá o retorno de Yuri Alberto após suspensão. Gabriel Paulista, Zakaria Labyad e Kayke seguem como desfalques por lesão. Uma vitória sobre o Grêmio, combinada com tropeços de Internacional e Mirassol, pode garantir a permanência corinthiana nesta rodada. Grêmio: a equipe de Renato Gaúcho chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o Santos, fora de casa, na rodada anterior. O Tricolor soma 41 pontos e está na 16ª colocação, com saldo de gols inferior ao do Corinthians. O meio-campista Erick Noriega está suspenso, enquanto o lateral João Pedro retorna após cumprir suspensão. O zagueiro Kannemann é dúvida por causa de dores musculares, e Balbuena ou Gustavo Martins podem ser alternativas caso ele não tenha condições de atuar. O Grêmio também depende apenas dos próprios resultados para buscar a permanência na Série A.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César, Yuri Alberto (Memphis Depay) e Matheus Bidu. Técnico: Clarence Seedorf.

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César, Yuri Alberto (Memphis Depay) e Matheus Bidu. Clarence Seedorf. Grêmio: Weverton; João Pedro (Diego Caito), Wallace, Kannemann (Balbuena ou Gustavo Martins) e Marlon; Villasanti, Dodi e Danilo Barbosa; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica: