Trump não deve acompanhar estreia dos EUA na Copa do Mundo

Donald Trump: presidente dos EUA não deve ir aos jogos da Copa (Evan Vucci/AFP)
Repórter
Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h09.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem planos, neste momento, de comparecer à estreia da seleção americana na Copa do Mundo de 2026.
A equipe enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira, 12, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, em partida válida pela primeira rodada do torneio.
Segundo o jornal americano The Athletic, pessoas envolvidas na organização da competição e familiarizadas com a agenda presidencial afirmam que a presença de Trump no estádio não está prevista, embora compromissos possam sofrer alterações de última hora.
A ausência do presidente quebra uma tradição observada em edições recentes da Copa do Mundo.
Em 2022, o emir do Catar participou da estreia da seleção anfitriã; em 2018, foi a vez de Vladimir Putin na Rússia; e em 2014, Dilma Rousseff acompanhou o Brasil na abertura do Mundial.
Apesar da ausência de Trump, o governo americano estará representado na partida.
O Departamento de Estado informou que o secretário de Estado, Marco Rubio, acompanhará o jogo ao lado do secretário de Transportes, Sean Duffy, e do secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin.
Rubio também aproveitará a ocasião para se reunir com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, discutindo cooperação em segurança regional, comércio, investimentos e tecnologias emergentes.
Trump deve permanecer em Washington D.C. na sexta para participar de eventos de preparação para o UFC do fim de semana.
Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente esteve presente em diversos eventos esportivos de alto perfil, incluindo finais da NBA e Super Bowl.