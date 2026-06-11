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Trump não deve acompanhar estreia dos EUA na Copa do Mundo

Secretário de Estado Marco Rubio representará o governo americano na partida contra o Paraguai nesta sexta-feira, em Los Angeles

Donald Trump: presidente dos EUA não deve ir aos jogos da Copa (Evan Vucci/AFP)

Donald Trump: presidente dos EUA não deve ir aos jogos da Copa (Evan Vucci/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h09.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem planos, neste momento, de comparecer à estreia da seleção americana na Copa do Mundo de 2026.

A equipe enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira, 12, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, em partida válida pela primeira rodada do torneio.

Segundo o jornal americano The Athletic, pessoas envolvidas na organização da competição e familiarizadas com a agenda presidencial afirmam que a presença de Trump no estádio não está prevista, embora compromissos possam sofrer alterações de última hora.

Tradição quebrada

A ausência do presidente quebra uma tradição observada em edições recentes da Copa do Mundo.

Em 2022, o emir do Catar participou da estreia da seleção anfitriã; em 2018, foi a vez de Vladimir Putin na Rússia; e em 2014, Dilma Rousseff acompanhou o Brasil na abertura do Mundial.

Representação do governo

Apesar da ausência de Trump, o governo americano estará representado na partida.

O Departamento de Estado informou que o secretário de Estado, Marco Rubio, acompanhará o jogo ao lado do secretário de Transportes, Sean Duffy, e do secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin.

Rubio também aproveitará a ocasião para se reunir com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, discutindo cooperação em segurança regional, comércio, investimentos e tecnologias emergentes.

Agenda de Trump

Trump deve permanecer em Washington D.C. na sexta para participar de eventos de preparação para o UFC do fim de semana.

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente esteve presente em diversos eventos esportivos de alto perfil, incluindo finais da NBA e Super Bowl.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpCopa do Mundo

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