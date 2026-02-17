Quem é o jogador mais rápido do mundo? Brasileiro está na lista

(Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)
O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou nesta terça-feira a 534ª edição do seu Boletim Semanal, trazendo uma lista com os jogadores mais rápidos por posição entre os clubes que ainda disputam a Champions League. O ranking inclui nomes de destaque mundial, como Kylian Mbappé, Achraf Hakimi e o brasileiro Éder Militão.
Entre os zagueiros, o uzbeque Abdukodir Khusanov (Manchester City-ING) liderou com uma velocidade máxima de 35,8 km/h. Nas laterais, o Paris Saint-Germain dominou o topo da lista com Achraf Hakimi (36,4 km/h) em primeiro e Nuno Mendes (36,1 km/h) em segundo.
No meio-campo, Archie Gray (Tottenham-ING) foi o mais veloz, atingindo 34,8 km/h. Já entre os pontas, o destaque ficou para Anthony Gordon (Newcastle), que alcançou impressionantes 37,9 km/h. No setor de centroavantes, o francês Kylian Mbappé liderou com 35,7 km/h.
Entre os brasileiros, Éder Militão foi o mais bem colocado ao aparecer como o terceiro zagueiro mais rápido, registrando 34,61 km/h.
Outros brasileiros na lista:
A análise do CIES também destacou tendências no comportamento físico dos atletas: