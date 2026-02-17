Esporte

Quem é o jogador mais rápido do mundo? Brasileiro está na lista

No setor de centroavantes, o francês Kylian Mbappé liderou com 35,7 km/h

(Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)

Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 15h16.

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou nesta terça-feira a 534ª edição do seu Boletim Semanal, trazendo uma lista com os jogadores mais rápidos por posição entre os clubes que ainda disputam a Champions League. O ranking inclui nomes de destaque mundial, como Kylian Mbappé, Achraf Hakimi e o brasileiro Éder Militão.

Entre os zagueiros, o uzbeque Abdukodir Khusanov (Manchester City-ING) liderou com uma velocidade máxima de 35,8 km/h. Nas laterais, o Paris Saint-Germain dominou o topo da lista com Achraf Hakimi (36,4 km/h) em primeiro e Nuno Mendes (36,1 km/h) em segundo.

No meio-campo, Archie Gray (Tottenham-ING) foi o mais veloz, atingindo 34,8 km/h. Já entre os pontas, o destaque ficou para Anthony Gordon (Newcastle), que alcançou impressionantes 37,9 km/h. No setor de centroavantes, o francês Kylian Mbappé liderou com 35,7 km/h.

Brasileiros no ranking

Entre os brasileiros, Éder Militão foi o mais bem colocado ao aparecer como o terceiro zagueiro mais rápido, registrando 34,61 km/h.

Outros brasileiros na lista:

  • Arthur Soares (Bayer Leverkusen): 10º entre os laterais — 34,6 km/h
  • Ederson (Atalanta-ITA): 13º entre os meias — 32,5 km/h
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING): 10º entre os pontas — 34,6 km/h
  • Vinícius Júnior (Real Madrid): 20º entre os pontas — 33,6 km/h

Distribuição de velocidades

A análise do CIES também destacou tendências no comportamento físico dos atletas:

  • Atacantes centrais com maior proporção de distância percorrida abaixo de 7 km/h:
    • Kylian Mbappé — 43,5%
    • Victor Osimhen — 41,9%
    • Luis Suárez — 40,1%
  • Jogadores com menor percentual de distância caminhando (mais ativos em termos de movimento):
    • Häkon Evjen — 23,0%
    • João Simões — 24,1%
    • Lucas Bergvall — 25,2%
