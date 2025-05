'Maldição de Harry Kane': atacante conquistou primeiro título após 65 campeonatos

Harry Kane encerrou uma longa espera e conquistou seu primeiro título na carreira aos 31 anos, após disputar 65 campeonatos por sete clubes diferentes e pela seleção da Inglaterra sem jamais ter levantado uma taça.

Apesar de ser reconhecido como um dos maiores atacantes da atualidade, Kane passou 16 anos sem títulos, acumulando apenas vice-campeonatos importantes, como a Champions League (2018/19), a Premier League (2016/17), duas Copas da Liga Inglesa e duas finais de Eurocopa com a Inglaterra.

O que é a maldição?

A "Maldição de Harry Kane" refere-se à longa sequência de 65 campeonatos disputados pelo atacante inglês sem conquistar um título, apesar de sua carreira brilhante e reconhecida como um dos melhores atacantes do mundo.

Desde que estreou como profissional, Kane acumulou apenas vice-campeonatos em competições importantes, além de nunca ter levantado uma taça em clubes como Tottenham, Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester e até mesmo no Bayern de Munique, onde jogou após 2023.

Essa "maldição" ganhou até explicações curiosas de paranormais e tarólogas, que sugeriam que Kane enfrentava um bloqueio espiritual ou simplesmente uma sequência de má sorte, sem evidências concretas de uma maldição real. O fenômeno ficou conhecido pela frequência com que Kane chegava perto do título, mas acabava tropeçando nas decisões finais.

Temporada dominante do Bayern

Apesar de Kane não ter jogado na partida decisiva por suspensão, ele foi fundamental durante toda a temporada, liderando a tabela de artilheiros com 24 gols e 11 assistências em 29 jogos, e sendo peça-chave para o técnico Vincent Kompany reconquistar a hegemonia bávara após o título ter escapado na temporada anterior.

O Bayern dominou a Bundesliga, mantendo a liderança desde a terceira rodada, com 23 vitórias em 32 jogos e apenas duas derrotas, além de ter o ataque mais produtivo, com 93 gols marcados.

O fim da maldição

Finalmente, em 2025, Harry Kane quebrou essa sequência ao conquistar seu primeiro título profissional com o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga 2024/25.

A confirmação do título veio após o empate do Bayer Leverkusen contra o Freiburg, que garantiu matematicamente o campeonato ao Bayern, encerrando a seca de Kane e do clube, que não vencia a liga alemã na temporada anterior pela primeira vez em mais de uma década.

Kane foi fundamental durante a campanha, terminando como artilheiro isolado da Bundesliga com 24 gols em 29 jogos.

A vitória foi celebrada com muita emoção pelo jogador, que dançou, cantou e comemorou intensamente com seus companheiros, mostrando nas redes sociais a alegria de finalmente superar a "maldição" e conquistar seu primeiro troféu após 16 anos de carreira profissional e 65 competições disputadas