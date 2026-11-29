Um gol marcado há mais de cinco décadas deu origem a uma das músicas mais conhecidas da relação entre futebol e música popular brasileira. Em 1972, o cantor e compositor Jorge Ben Jor, transformou uma jogada do atacante Fio Maravilha, do Flamengo, em uma canção que atravessou gerações. Agora, a composição ganhou uma nova versão nas arquibancadas rubro-negras, desta vez dedicada a Samuel Lino.

A adaptação surgiu na comemoração do título brasileiro conquistado pelo Flamengo em 2026. Depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado, 21, Lucas Paquetá puxou uma versão da música no vestiário para celebrar o gol de Samuel Lino, que garantiu a conquista. A torcida incorporou a homenagem, batizada de “Lino Maravilha”, e apresentou a canção ao atacante no Ninho do Urubu.

Como surgiu a música Fio Maravilha, de Jorge Ben Jor?

A história começou em 15 de janeiro de 1972, quando Flamengo e Benfica se enfrentaram no Maracanã, pelo Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro. O placar estava zerado até os minutos finais, quando Fio Maravilha saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0.

O atacante recebeu a bola, driblou dois defensores e passou pelo goleiro antes de finalizar. Jorge Ben, torcedor do Flamengo que acompanhava a partida no estádio, ficou impressionado com a jogada e decidiu transformá-la em música.

A composição foi lançada naquele mesmo ano no álbum Ben, de Jorge Ben. A canção também ganhou projeção nacional na interpretação de Maria Alcina, que a apresentou no Festival Internacional da Canção de 1972.

O sucesso fez com que o apelido do atacante, João Batista de Sales, entrasse para a memória da música brasileira. Fio Maravilha passou a ser reconhecido não apenas pela trajetória no Flamengo, mas também pela homenagem que recebeu do compositor.

Como surgiu a versão Lino Maravilha, da torcida do Flamengo?

Mais de 50 anos depois da composição original, a melodia voltou a ganhar destaque entre os rubro-negros. A nova adaptação começou no vestiário do Flamengo, depois do empate com o Palmeiras que confirmou o título brasileiro de 2026. Lucas Paquetá puxou o refrão em homenagem a Samuel Lino, autor do gol decisivo.

A ideia foi levada adiante pela torcida organizada Raça Rubro-Negra, que desenvolveu uma versão dedicada ao atacante. A música, chamada de “Lino Maravilha”, mantém a melodia de Jorge Ben Jor e adapta o refrão para celebrar o jogador: “Lino Maravilha, nós gostamos de você”.

Nesta quinta-feira, 26, integrantes da organizada foram ao Ninho do Urubu para apresentar a homenagem. Samuel Lino cantou com os torcedores na entrada do centro de treinamento. O atacante também recebeu uma homenagem do clube: uma fotografia de sua comemoração no gol contra o Palmeiras foi transformada em quadro e colocada em uma parede do CT.