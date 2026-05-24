Quem é o maior artilheiro da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo?

Cristiano Ronaldo: jogador vai encarar sua sexta Copa do Mundo em 2026 ( Image Photo Agency/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h01.
Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, Portugal anunciou, nesta terça-feira, 19, a lista de convocados para o torneio. A relação do técnico Roberto Martínez tem Cristiano Ronaldo entre os principais nomes.
O maior artilheiro de Portugal na história das Copas é Eusébio da Silva Ferreira. O ex-atacante marcou 9 gols na edição de 1966, disputada na Inglaterra.
A marca foi alcançada em apenas seis jogos. Eusébio terminou aquela Copa como artilheiro isolado e ajudou Portugal a conquistar o terceiro lugar.
Cristiano Ronaldo ocupa o segundo lugar da lista, com 8 gols em Copas do Mundo. Os gols foram marcados em cinco edições: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 e Ronaldo é o único jogador da história a marcar em cinco Copas consecutivas.
CR7 está a um gol de igualar Eusébio e a dois gols de se tornar o maior artilheiro português isolado em Copas do Mundo, em seu sexto Mundial.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio terá 39 dias de jogos e será organizado por Estados Unidos, México e Canadá.
Ao todo, serão 16 cidades-sede. Os Estados Unidos concentram a maior parte dos estádios, com jogos em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México terá partidas na Cidade do México, em Guadalajara e em Monterrey. No Canadá, os jogos serão realizados em Toronto e Vancouver.
A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções. O formato terá 12 grupos com quatro equipes cada, com 104 partidas no total.