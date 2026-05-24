Quem é o maior artilheiro da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo?

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, Portugal anunciou, nesta terça-feira, 19, a lista de convocados para o torneio. A relação do técnico Roberto Martínez tem Cristiano Ronaldo entre os principais nomes.

O maior artilheiro de Portugal na história das Copas é Eusébio da Silva Ferreira. O ex-atacante marcou 9 gols na edição de 1966, disputada na Inglaterra.

A marca foi alcançada em apenas seis jogos. Eusébio terminou aquela Copa como artilheiro isolado e ajudou Portugal a conquistar o terceiro lugar.

Lista dos maiores artilheiros de Portugal em Copas do Mundo

Eusébio — 9 gols

Edição disputada: 1966

— Edição disputada: 1966 Cristiano Ronaldo — 8 gols

Edições disputadas: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

— Edições disputadas: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 Pauleta — 4 gols

Edições disputadas: 2002 e 2006

— Edições disputadas: 2002 e 2006 José Augusto — 3 gols

Edição disputada: 1966

— Edição disputada: 1966 Gonçalo Ramos — 3 gols

Edição disputada: 2022

— Edição disputada: 2022 José Torres — 3 gols

Edição disputada: 1966

Cristiano Ronaldo pode se tornar o maior artilheiro

Cristiano Ronaldo ocupa o segundo lugar da lista, com 8 gols em Copas do Mundo. Os gols foram marcados em cinco edições: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 e Ronaldo é o único jogador da história a marcar em cinco Copas consecutivas.

CR7 está a um gol de igualar Eusébio e a dois gols de se tornar o maior artilheiro português isolado em Copas do Mundo, em seu sexto Mundial.

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio terá 39 dias de jogos e será organizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, serão 16 cidades-sede. Os Estados Unidos concentram a maior parte dos estádios, com jogos em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México terá partidas na Cidade do México, em Guadalajara e em Monterrey. No Canadá, os jogos serão realizados em Toronto e Vancouver.

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções. O formato terá 12 grupos com quatro equipes cada, com 104 partidas no total.