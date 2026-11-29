GP do Catar: circuito de Lusail recebe a penúltima etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1 neste domingo, 29 (Reprodução/F1)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 06h38.
A Fórmula 1 realiza o GP do Catar 2026 no Circuito Internacional de Lusail, penúltima etapa da temporada que define apenas detalhes secundários, com Kimi Antonelli e Mercedes já campeões. A corrida ocorre em meio a incertezas geopolíticas e mudanças no calendário, mas foi confirmada pela FIA após garantias de segurança. Pilotos enfrentam desafio físico e de pneus no circuito de alta velocidade.
A Fórmula 1 disputa o Grande Prêmio do Catar de 2026 neste domingo, 29. Essa é a penúltima etapa da temporada, que se encerra em Abu Dhabi na próxima semana.
Com o GP de Las Vegas, a categoria embarcou em uma rodada tripla que encerra o campeonato. As atividades acontecem no Circuito Internacional de Lusail e geraram polêmica na internet.
Enquanto diversas emissoras já anunciaram que não estarão presentes durante o fim de semana, a realização da prova foi colocada em dúvida nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio.
O cenário já havia provocado mudanças no calendário da Fórmula 1 no início do ano, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da etapa do Bahrein para a Malásia.
A categoria chegou a avaliar circuitos alternativos na Europa, entre eles o de Ímola, na Itália. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no entanto, confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.
A temporada chega à penúltima etapa com os dois principais títulos já definidos. O italiano Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes assegurou o Campeonato de Construtores.
Com 5,38 quilômetros de extensão e 16 curvas, o circuito de Lusail é marcado por trechos de alta velocidade que exigem elevado downforce, força aerodinâmica que aumenta a aderência dos carros ao asfalto. As características do traçado também colocam à prova a resistência física dos pilotos e o desgaste dos pneus.
A corrida da Fórmula 1 acontece neste domingo, às 13h, no horário de Brasília.
O GP do Catar terá transmissão ao vivo do SporTV 3, que exibirá todas as atividades de pista ao longo do fim de semana. Os fãs também podem acompanhar a corrida pelo Globoplay ou pelo streaming oficial da Fórmula 1, F1TV.
Corrida: 13h
Glossário
O que é Circuito Internacional de Lusail?
Autódromo localizado no Catar onde ocorre o GP do Catar de Fórmula 1, com 5,38 km e 16 curvas que exigem alto downforce e resistência física dos pilotos.
O que significa GP da Arábia Saudita?
Grande Prêmio da Arábia Saudita na Fórmula 1, etapa cancelada nesta temporada devido a conflitos geopolíticos no Oriente Médio.
O que é Federação Internacional de Automobilismo?
Entidade máxima que regula competições de automobilismo mundialmente, incluindo a Fórmula 1, responsável por aprovar calendários e garantir condições de segurança das provas.