A Fórmula 1 disputa o Grande Prêmio do Catar de 2026 neste domingo, 29. Essa é a penúltima etapa da temporada, que se encerra em Abu Dhabi na próxima semana.

Com o GP de Las Vegas, a categoria embarcou em uma rodada tripla que encerra o campeonato. As atividades acontecem no Circuito Internacional de Lusail e geraram polêmica na internet.

Enquanto diversas emissoras já anunciaram que não estarão presentes durante o fim de semana, a realização da prova foi colocada em dúvida nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio.

O cenário já havia provocado mudanças no calendário da Fórmula 1 no início do ano, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da etapa do Bahrein para a Malásia.

A categoria chegou a avaliar circuitos alternativos na Europa, entre eles o de Ímola, na Itália. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no entanto, confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.

O que esperar do GP do Catar de Fórmula 1?

A temporada chega à penúltima etapa com os dois principais títulos já definidos. O italiano Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes assegurou o Campeonato de Construtores.

Com 5,38 quilômetros de extensão e 16 curvas, o circuito de Lusail é marcado por trechos de alta velocidade que exigem elevado downforce, força aerodinâmica que aumenta a aderência dos carros ao asfalto. As características do traçado também colocam à prova a resistência física dos pilotos e o desgaste dos pneus.

Que horas é a corrida da Fórmula 1 no Catar?

A corrida da Fórmula 1 acontece neste domingo, às 13h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao GP do Catar de Fórmula 1 ao vivo?

O GP do Catar terá transmissão ao vivo do SporTV 3, que exibirá todas as atividades de pista ao longo do fim de semana. Os fãs também podem acompanhar a corrida pelo Globoplay ou pelo streaming oficial da Fórmula 1, F1TV.

Confira a programação do GP do Catar 2026:

Domingo, 29 de novembro

Corrida: 13h