Mundial de Clubes de 2025: quem é Jobe Bellingham, irmão de Jude, astro do Real Madrid

Jobe Bellingham, de 19 anos, é a jovem promessa do futebol inglês que vem brilhando no Mundial de Clubes de 2025 pelo Borussia Dortmund, clube onde seu irmão mais velho, Jude Bellingham, ganhou destaque antes de se transferir para o Real Madrid.

Assim como Jude, Jobe atua como meia-atacante e impressiona pela semelhança física e estilo de jogo com o irmão, além de sua maturidade e inteligência em campo para a pouca idade.

A trajetória de Jobe Bellingham

Nascido em Birmingham, Inglaterra, Jobe começou sua trajetória nas categorias de base do Birmingham City, clube onde Jude também foi formado. Fez sua estreia profissional aos 16 anos, tornando-se um dos jogadores mais jovens a atuar pelo time principal.

Depois, transferiu-se para o Sunderland, onde foi peça fundamental para o acesso do clube à Premier League, sendo eleito o melhor jogador jovem da Championship na última temporada.

Em junho de 2025, o Borussia Dortmund anunciou a contratação de Jobe por cerca de 33 milhões de euros (R$ 209 milhões), tornando-se a segunda contratação mais cara da história do clube alemão. Seu contrato vai até junho de 2030.

Logo na estreia como titular no Mundial de Clubes, contra o Mamelodi Sundowns, Jobe marcou um gol e foi eleito o melhor da partida, mostrando que está pronto para repetir o sucesso do irmão no clube.

Jobe Bellingham no Mundial de Clubes de 2025

No empate em 0 a 0 contra o Fluminense, Jobe entrou no segundo tempo e atuou por 31 minutos, demonstrando sua capacidade de adaptação e potencial para crescer no cenário internacional.

Jobe declarou em seu vídeo de apresentação no Dortmund:

“Eu já estive aqui antes. Assistindo aos jogos, escutando o grito da torcida, sentindo o poder dessas cores. Esse lugar ficou preso em mim. Agora estou aqui de novo. Não para assistir, e não para seguir os passos de ninguém. O mesmo estádio, a mesma cidade, mas agora nós vamos escrever a história.”

Com 1,91m de altura e destro, Jobe é considerado uma das grandes promessas do futebol mundial, com capacidade de atuar tanto como meia quanto como atacante, e já integra a seleção sub-20 da Inglaterra.