Como foi o jogo do Flamengo ontem? Veja resultado, classificação e premiação

O Flamengo se classificou para as semifinais da Copa Libertadores da América após empatar por 1 a 1 com o Independiente del Valle na noite de quinta-feira, 17, no Maracanã.

Apesar de não ter ganhado o jogo de ontem, o time rubro-negro avançou porque havia vencido a partida de ida por 2 a 0, em Quito. No placar agregado, o resultado do Flamengo na Libertadores foi de 3 a 1.

Com a classificação, o clube também garantiu uma premiação de US$ 2,3 milhões, equivalente a cerca de R$ 11,85 milhões.

Como foi o jogo do Flamengo ontem?

O Independiente del Valle abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Reasco.

A situação ficou mais complicada no segundo tempo, quando Jorginho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o time equatoriano aumentou a pressão e chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Rossi deu um chutão para o ataque, o goleiro Aldair Quintana calculou mal o quique da bola e Arrascaeta aproveitou para empatar. O resultado confirmou a classificação do Flamengo.

Quem ganhou o jogo do Flamengo?

Flamengo e Independiente del Valle empataram por 1 a 1. Portanto, ninguém ganhou o jogo de volta das quartas de final.

O Flamengo, porém, passou para a próxima fase por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0. O placar agregado terminou em 3 a 1 para a equipe brasileira.

Quem o Flamengo enfrenta na semifinal da Libertadores?

O Flamengo enfrentará o Estudiantes na semifinal. O primeiro jogo será disputado na Argentina, enquanto a partida de volta acontecerá no Maracanã.

As semifinais da Libertadores estão previstas para as semanas de 14 e 21 de outubro. A final será realizada em 28 de novembro, em Montevidéu.

Os confrontos serão:

Estudiantes x Flamengo

Fluminense x Palmeiras

Qual é a premiação do Flamengo pela classificação?

A vaga na semifinal garantiu ao Flamengo mais US$ 2,3 milhões, aproximadamente R$ 11,85 milhões. Caso avance à decisão, o clube poderá receber:

Vice-campeão: US$ 7 milhões, cerca de R$ 36 milhões;

US$ 7 milhões, cerca de R$ 36 milhões; Campeão: US$ 25 milhões, aproximadamente R$ 129 milhões.

Atual campeão, o Flamengo disputará a oitava semifinal de sua história na Libertadores.