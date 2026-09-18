Esporte
Fase de grupos copa 2026

Como foi o jogo do Flamengo ontem? Veja resultado, classificação e premiação

Rubro-Negro empatou com o Independiente del Valle e avançou às semifinais da Libertadores

Giorgian De Arrascaeta: jogador garantiu o empate para o Flamengo (Ruano Carneiro/Getty Images)

Giorgian De Arrascaeta: jogador garantiu o empate para o Flamengo (Ruano Carneiro/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06h30.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFlamengo
Saiba mais

O Flamengo se classificou para as semifinais da Copa Libertadores da América após empatar por 1 a 1 com o Independiente del Valle na noite de quinta-feira, 17, no Maracanã.

Apesar de não ter ganhado o jogo de ontem, o time rubro-negro avançou porque havia vencido a partida de ida por 2 a 0, em Quito. No placar agregado, o resultado do Flamengo na Libertadores foi de 3 a 1.

Com a classificação, o clube também garantiu uma premiação de US$ 2,3 milhões, equivalente a cerca de R$ 11,85 milhões.

Como foi o jogo do Flamengo ontem?

O Independiente del Valle abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Reasco.

A situação ficou mais complicada no segundo tempo, quando Jorginho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o time equatoriano aumentou a pressão e chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Rossi deu um chutão para o ataque, o goleiro Aldair Quintana calculou mal o quique da bola e Arrascaeta aproveitou para empatar. O resultado confirmou a classificação do Flamengo.

Quem ganhou o jogo do Flamengo?

Flamengo e Independiente del Valle empataram por 1 a 1. Portanto, ninguém ganhou o jogo de volta das quartas de final.

O Flamengo, porém, passou para a próxima fase por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0. O placar agregado terminou em 3 a 1 para a equipe brasileira.

Quem o Flamengo enfrenta na semifinal da Libertadores?

O Flamengo enfrentará o Estudiantes na semifinal. O primeiro jogo será disputado na Argentina, enquanto a partida de volta acontecerá no Maracanã.

As semifinais da Libertadores estão previstas para as semanas de 14 e 21 de outubro. A final será realizada em 28 de novembro, em Montevidéu.

Os confrontos serão:

  • Estudiantes x Flamengo
  • Fluminense x Palmeiras

Qual é a premiação do Flamengo pela classificação?

A vaga na semifinal garantiu ao Flamengo mais US$ 2,3 milhões, aproximadamente R$ 11,85 milhões. Caso avance à decisão, o clube poderá receber:

  • Vice-campeão: US$ 7 milhões, cerca de R$ 36 milhões;
  • Campeão: US$ 25 milhões, aproximadamente R$ 129 milhões.

Atual campeão, o Flamengo disputará a oitava semifinal de sua história na Libertadores.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa Libertadores da AméricaFlamengo

Mais de Esporte

GP de São Paulo: Fanzone terá shows de João Gomes e Paralamas do Sucesso

EXCLUSIVO: Nova liga de MMA recebe aporte de US$ 60 milhões e busca o próximo Royce Gracie no Brasil

Ex-colega cobra jogador da NBA para devolver dinheiro após fraude em time de bilionário

Messi marca 100º gol pelo Inter Miami e bate-boca com dirigente; veja vídeo

Mais na Exame

Esporte

GP de São Paulo: Fanzone terá shows de João Gomes e Paralamas do Sucesso

Tecnologia

A startup que usa telemedicina para levar médicos a 1,9 milhão de brasileiros nos EUA

Pop

BK’ em São Paulo: horário, ingressos e provável setlist do show

Inteligência Artificial

7 maneiras de escrever instruções eficazes para agentes de IA