GP de São Paulo: Fanzone terá shows de João Gomes e Paralamas do Sucesso

RESUMO | A Fanzone do Grande Prêmio de São Paulo de 2026 terá shows de João Gomes em 6 de novembro e dos Paralamas do Sucesso no dia 7. O espaço também contará com ativações de patrocinadores e entrevistas com pilotos. A atração de domingo, 8 de novembro, ainda será divulgada.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 está chegando! E a edição de 2026 contará com uma Fanzone exclusiva para os fãs do esporte durante os três dias de competição, com ativações de patrocinadores, entrevistas com pilotos e grandes shows.

A organização da Fanzone revelou que João Gomes e Paralamas do Sucesso serão dois dos nomes presentes durante o fim de semana para shows. O GP de São Paulo acontece entre os dias 6 e 7 de novembro.

Quando serão os shows da Fanzone?

De acordo com a programação, João Gomes se apresenta na Fanxone na sexta-feira, 6 de novembro, enquanto os Paralamas do Sucesso sobem ao palco no dia 7, sábado.

A atração para o dia oficial de corrida, domingo, 8, ainda será divulgada.

Quando custa e onde comprar ingressos?

A venda dos ingressos para a Fanzone começou na última terça-feira, 15, no site da Eventim. Os valores das entradas variam entre R$ 310 e $ 620, de acordo com a modalidade escolhida (meia-entrada ou inteira).

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Quais artistas vão se apresentar na Fanzone do GP de São Paulo de 2026?

João Gomes e Paralamas do Sucesso foram confirmados pela organização da Fanzone para apresentações durante o fim de semana do GP de São Paulo de 2026.

Quando serão os shows de João Gomes e Paralamas do Sucesso?

De acordo com a programação, João Gomes se apresenta na sexta-feira, 6 de novembro, enquanto os Paralamas do Sucesso sobem ao palco no sábado, 7 de novembro.

Qual será a atração da Fanzone no domingo?

A atração de domingo, 8 de novembro, dia oficial da corrida, ainda será divulgada pela organização.

O que haverá na Fanzone do GP de São Paulo?

A Fanzone terá ativações de patrocinadores, entrevistas com pilotos e shows durante os três dias de competição.

Onde comprar ingressos para a Fanzone do GP de São Paulo?

Os ingressos estão à venda no site da Eventim desde a última terça-feira, 15.

Quanto custam os ingressos para a Fanzone?

Os valores informados variam entre R$ 310 e $ 620, conforme a modalidade escolhida, entre meia-entrada e inteira.