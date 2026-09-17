Messi marca 100º gol pelo Inter Miami e bate-boca com dirigente; veja vídeo

RESUMO | Lionel Messi conquistou o 47º título de sua carreira e marcou seu 100º gol pelo Inter Miami na vitória por 2 a 0 sobre o Cruz Azul, que garantiu o título da Copa dos Campeões. A comemoração, no entanto, foi marcada por um desentendimento em campo entre o craque argentino e Don Garber, comissário da MLS.

Lionel Messi protagonizou uma noite de fortes emoções e controvérsias na última quarta-feira após conduzir o Inter Miami à conquista da Copa dos Campeões — torneio inaugural disputado entre os campeões da Major League Soccer e da Liga Mexicana. A vitória por 2 a 0 sobre o Cruz Azul coroou a atuação do camisa 10, que marcou o centésimo gol de sua trajetória pelo clube americano. Contudo, a festa no gramado ficou marcada por um momento de tensão e por um desentendimento público entre o argentino e Don Garber, comissário da MLS.

Imagens que rapidamente circularam nas redes sociais registraram o atrito entre o executivo e o jogador em dois momentos distintos da celebração. Logo após a cerimônia de entrega das medalhas, Garber aproximou-se de Messi para lhe direcionar algum pedido, sendo prontamente recusado pelo atleta. Posteriormente, ao cruzar novamente com o comissário, o craque fez um gesto categórico acompanhado da frase “comigo não”. Embora o motivo exato da discussão não tenha sido oficialmente detalhado, veículos de imprensa apontam que o atrito pode estar relacionado à recente suspensão de uma partida imposta pela liga ao jogador por sua ausência no tradicional All-Star Game.

🔍 One of the many things you can take away from this video: Yassine Cheuko almost knocking over someone (a family member?) with an Abadia jersey who apparently was looking to take a photo with Luis Suarez as Lionel Messi chirped at Don Garber. #InterMiamiCF #Messi — Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 17, 2026

A histórica conquista da Copa dos Campeões aos 39 anos

Aos 39 anos de idade, Lionel Messi adicionou mais uma página dourada a seu histórico currículo ao erguer a taça da primeira edição da Copa dos Campeões, consolidando ainda mais seu protagonismo no futebol norte-americano. O confronto decisivo contra o Cruz Azul foi decidido por uma ótima atuação do argentino, que inaugurou o marcador de maneira incomum ao balançar as redes de cabeça, anotando o centésimo tento com o Inter Miami. Para coroar a noite de gala, no segundo tempo, o camisa 10 cobrou o escanteio milimetricamente na cabeça do volante brasileiro Casemiro, que testou firme para o fundo das redes e sacramentou o placar de 2 a 0, garantindo o título inédito e reforçando a hegemonia do projeto do clube na América do Norte.

O marco histórico: 929 gols na carreira e 100 gols com a camisa do Inter Miami

A expressiva vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul na final da Copa dos Campeões consolidou novas marcas na vitoriosa trajetória de Lionel Messi. Aos 39 anos de idade, o craque argentino atingiu a impressionante marca de 929 gols oficiais na carreira, reafirmando seu status absoluto entre os maiores artilheiros da história do futebol mundial.

Além do recorde geral, a partida teve um sabor especial para a sua história nos Estados Unidos. Ao balançar as redes de cabeça no confronto decisivo, Messi alcançou exatamente a marca de 100 gols com a camisa do Inter Miami. O camisa 10 também chegou à marca de 113 assistências pela equipe.

Qual foi a conquista recente de Lionel Messi pelo Inter Miami?

O argentino conquistou a Copa dos Campeões, torneio inédito disputado entre equipes da MLS e da Liga Mexicana.

Por que Messi se desentendeu com o comissário da MLS?

O jogador se desentendeu com Don Garber no gramado após a partida, em um episódio que pode ter relação com uma suspensão recente aplicada pela liga.

Qual marca histórica o argentino atingiu na final?

Com o gol marcado de cabeça contra o Cruz Azul, Messi chegou à marca de 100 gols com a camisa do Inter Miami.

Quantos títulos oficiais Messi soma na carreira?

A conquista da Copa dos Campeões representa o 47º troféu oficial na vitoriosa carreira do camisa 10.

Quem fechou o placar da vitória na final?

O brasileiro Casemiro marcou o segundo gol da partida após assistência de escanteio cobrada por Messi.