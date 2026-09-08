Estudiantes x Corinthians: onde assistir, escalações e horário

O Estudiantes de La Plata recebe o Corinthians nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América de 2026. O duelo coloca frente a frente duas camisas pesadas do futebol sul-americano em busca de um lugar entre os quatro melhores semifinalistas do torneio, com a partida de volta marcada para a Neo Química Arena na semana seguinte.

O time argentino aposta na força de seu mando de campo para abrir vantagem no marcador. Segundo colocado do Grupo A, o Estudiantes eliminou a Universidad Católica com um agregado de 4 a 1 na fase anterior. Sob o comando de Alexander Medina, a equipe utiliza um esquema tático 4-2-3-1, explorando as descidas do lateral-direito Eros Mancuso pelo corredor ofensivo e a presença do centroavante Guido Carrillo para prender os defensores rivais, abrindo espaço para as aproximações de Joaquín Correa.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo E e superar o Rosario Central por 1 a 0 no agregado nas oitavas de final. O técnico Fernando Diniz comanda um time que se destaca pela solidez defensiva longe de seus domínios — estando invicto como visitante na competição, com uma vitória e três empates —, além de contar com a criatividade de Rodrigo Garro no meio-campo e o faro ofensivo de Memphis Depay no ataque. Porém, o Corinthians chega com quatro derrotas seguidas no Brasileiro, o que tem gerado cobranças internas e da torcida.

Onde assistir ao vivo

A partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores terá ampla cobertura televisiva e digital para os torcedores acompanharem todos os detalhes ao vivo:

TV Aberta: Transmissão ao vivo pela Globo.

Transmissão ao vivo pela Globo. Streaming e Internet: Transmissão pelo Paramount+ e pela ge tv no YouTube.

Escalações prováveis e desfalques

As equipes entram em campo com o que possuem de melhor à disposição para largar na frente nesta fase eliminatória da competição continental.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Piovi, Baltasar, Joaquín Correa e Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

A equipe de arbitragem responsável pela condução do confronto de ida em La Plata é originária do Uruguai, escalada pela CONMEBOL para o importante duelo de quartas de final:

Árbitro central: Esteban Ostojich (Uruguai)

Esteban Ostojich (Uruguai) Assistentes: Pablo Llarena e Alberto Feres (ambos do Uruguai)

Pablo Llarena e Alberto Feres (ambos do Uruguai) Árbitro de Vídeo (VAR): Antonio Garcia (Uruguai)

Raio-X do confronto

As estatísticas gerais mostram que, em todas as competições disputadas, as equipes acumulam exatamente o mesmo aproveitamento histórico. Analisando a dinâmica dos duelos anteriores, o fator casa costuma exercer influência direta sobre o resultado das partidas, com os argentinos fazendo valer o mando em seus domínios e o Timão respondendo jogando diante de sua torcida. Esse equilíbrio histórico aumenta a importância do jogo de ida no Estádio Jorge Luis Hirschi.