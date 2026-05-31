Do trauma de 1950 ao ouro olímpico: a Seleção em números no Maracanã

O Maracanã volta a ser protagonista da trajetória da Seleção Brasileira neste domingo, 31, quando a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Panamá, às 18h30. Mais do que um amistoso de despedida antes do embarque para a Copa do Mundo, a partida reforça a ligação histórica entre a Amarelinha e o principal palco do futebol brasileiro.

Ao longo de 110 partidas disputadas no estádio, o Brasil acumulou 78 vitórias, 23 empates e apenas nove derrotas. Os números representam um aproveitamento de 77,7%, um dos mais expressivos da história da Seleção em um único estádio.

Mas o peso do Maracanã vai além das estatísticas. Foi no Rio de Janeiro que a Seleção ergueu cinco títulos marcantes, em diferentes gerações.

A conquista mais recente ocorreu na Copa América de 2019. Diante de mais de 58 mil torcedores, o Brasil derrotou o Peru por 3 a 1 na decisão, com gols de Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison.

O triunfo garantiu o nono título continental da equipe e encerrou um jejum de 12 anos sem levantar a competição.

Três décadas antes, o Maracanã também foi palco da conquista da Copa América de 1989. Na decisão contra o Uruguai, Romário marcou o gol da vitória por 1 a 0, encerrando uma espera de 40 anos pelo troféu sul-americano. A campanha ainda ficou marcada pelo golaço de Bebeto na vitória sobre a Argentina na fase final do torneio.

Da geração Neymar à era Zagallo

Outro capítulo histórico foi escrito nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Após décadas de tentativas frustradas, o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro no futebol masculino. Depois de empate por 1 a 1 contra a Alemanha, com um gol de falta de Neymar, a Seleção venceu nos pênaltis por 5 a 4 e encerrou uma das maiores lacunas de seu currículo.

Em 2013, o estádio recebeu a final da Copa das Confederações, quando a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari superou a então campeã mundial Espanha por 3 a 0. Fred marcou duas vezes e Neymar completou o placar em uma das atuações mais emblemáticas da Seleção na década passada.

A primeira grande conquista brasileira no Maracanã aconteceu na Taça Independência de 1972, torneio internacional criado para celebrar os 150 anos da Independência do Brasil. Sob o comando de Zagallo e com uma base da geração tricampeã mundial de 1970, o Brasil derrotou Portugal na decisão por 1 a 0, com gol de Jairzinho.

Nem todas as lembranças, porém, são de comemoração. Das sete finais disputadas pela Seleção no Maracanã, duas terminaram em derrota: a histórica decisão da Copa do Mundo de 1950 contra o Uruguai e a final da Copa América de 2021 diante da Argentina, ambas por 2 a 1.

Entre títulos, decepções e momentos decisivos, o Maracanã segue como o estádio mais associado à trajetória da Seleção Brasileira. Neste domingo, o palco que testemunhou algumas das maiores conquistas da Amarelinha recebe mais um capítulo de uma relação construída ao longo de mais de sete décadas.