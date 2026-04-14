Jorginho, do Flamengo, recua e esclarece caso polêmico com Chappell Roan no Lollapalooza

Chappell Roan: cantora afirmou que não teve envolvimento no episódio com segurança em hotel durante o Lollapalooza (Getty Images)
Redatora
Publicado em 14 de abril de 2026 às 06h15.
Última atualização em 14 de abril de 2026 às 06h22.
Quase um mês após a repercussão do caso que envolveu a cantora Chappell Roan, a polêmica ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira, 13. Jorginho Frello reconheceu que o episódio com sua enteada, Ada Law, e um segurança durante o Lollapalooza foi um mal-entendido.
Em novo comunicado no Instagram Stories, o jogador disse ter tido acesso a informações que mudaram sua compreensão sobre o ocorrido e afirmou lamentar o impacto da repercussão sobre a cantora.
Inicialmente, Jorginho relatou que sua enteada, de 11 anos, filha de Jude Law, teria sido abordada de forma agressiva por um segurança durante o café da manhã em um hotel. Segundo o atleta, a criança apenas reconheceu a cantora e retornou à mesa, sem qualquer interação direta.
Na ocasião, ele afirmou que o profissional acusou a menina de comportamento inadequado e chegou a ameaçar registrar uma reclamação.
Agora, o jogador explica que reagiu para proteger a família, com base nas informações disponíveis naquele momento.
Em atualização, Jorginho disse que teve acesso a novos elementos sobre o caso. De acordo com ele, a própria artista entrou em contato com a família e esclareceu que não tinha conhecimento da situação nem havia solicitado qualquer abordagem.
O jogador também afirmou que o segurança envolvido confirmou publicamente que não fazia parte da equipe da cantora naquele momento, o que alterou o entendimento inicial do episódio.
Diante dessas informações, Jorginho classificou o caso como um mal-entendido e destacou a importância de esclarecer os fatos de forma precisa.
Ele também afirmou lamentar os impactos da situação sobre a cantora e reforçou que não apoia ataques ou discursos de ódio nas redes sociais. Ao final do comunicado, Jorginho afirmou que considera o caso encerrado.
Após a repercussão inicial, Chappell Roan publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que não presenciou o episódio e que o segurança não integrava sua equipe pessoal.
A artista também pediu desculpas à família e afirmou que a criança não teve qualquer comportamento que justificasse a abordagem.