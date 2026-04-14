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Jorginho, do Flamengo, recua e esclarece caso polêmico com Chappell Roan no Lollapalooza

Jogador afirma que novas informações mudaram versão inicial e diz que artista não teve envolvimento no episódio

Chappell Roan: cantora afirmou que não teve envolvimento no episódio com segurança em hotel durante o Lollapalooza (Getty Images)

Chappell Roan: cantora afirmou que não teve envolvimento no episódio com segurança em hotel durante o Lollapalooza (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06h15.

Última atualização em 14 de abril de 2026 às 06h22.

Quase um mês após a repercussão do caso que envolveu a cantora Chappell Roan, a polêmica ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira, 13. Jorginho Frello reconheceu que o episódio com sua enteada, Ada Law, e um segurança durante o Lollapalooza foi um mal-entendido.

Em novo comunicado no Instagram Stories, o jogador disse ter tido acesso a informações que mudaram sua compreensão sobre o ocorrido e afirmou lamentar o impacto da repercussão sobre a cantora.

O que aconteceu no hotel

Inicialmente, Jorginho relatou que sua enteada, de 11 anos, filha de Jude Law, teria sido abordada de forma agressiva por um segurança durante o café da manhã em um hotel. Segundo o atleta, a criança apenas reconheceu a cantora e retornou à mesa, sem qualquer interação direta.

Na ocasião, ele afirmou que o profissional acusou a menina de comportamento inadequado e chegou a ameaçar registrar uma reclamação.

Agora, o jogador explica que reagiu para proteger a família, com base nas informações disponíveis naquele momento.

Nova versão após esclarecimentos

Em atualização, Jorginho disse que teve acesso a novos elementos sobre o caso. De acordo com ele, a própria artista entrou em contato com a família e esclareceu que não tinha conhecimento da situação nem havia solicitado qualquer abordagem.

O jogador também afirmou que o segurança envolvido confirmou publicamente que não fazia parte da equipe da cantora naquele momento, o que alterou o entendimento inicial do episódio.

Diante dessas informações, Jorginho classificou o caso como um mal-entendido e destacou a importância de esclarecer os fatos de forma precisa.

Ele também afirmou lamentar os impactos da situação sobre a cantora e reforçou que não apoia ataques ou discursos de ódio nas redes sociais. Ao final do comunicado, Jorginho afirmou que considera o caso encerrado.

Cantora negou envolvimento

Após a repercussão inicial, Chappell Roan publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que não presenciou o episódio e que o segurança não integrava sua equipe pessoal.

A artista também pediu desculpas à família e afirmou que a criança não teve qualquer comportamento que justificasse a abordagem.

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