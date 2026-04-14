Jorginho, do Flamengo, recua e esclarece caso polêmico com Chappell Roan no Lollapalooza

Quase um mês após a repercussão do caso que envolveu a cantora Chappell Roan, a polêmica ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira, 13. Jorginho Frello reconheceu que o episódio com sua enteada, Ada Law, e um segurança durante o Lollapalooza foi um mal-entendido.

Em novo comunicado no Instagram Stories, o jogador disse ter tido acesso a informações que mudaram sua compreensão sobre o ocorrido e afirmou lamentar o impacto da repercussão sobre a cantora.

O que aconteceu no hotel

Inicialmente, Jorginho relatou que sua enteada, de 11 anos, filha de Jude Law, teria sido abordada de forma agressiva por um segurança durante o café da manhã em um hotel. Segundo o atleta, a criança apenas reconheceu a cantora e retornou à mesa, sem qualquer interação direta.

Na ocasião, ele afirmou que o profissional acusou a menina de comportamento inadequado e chegou a ameaçar registrar uma reclamação.

Agora, o jogador explica que reagiu para proteger a família, com base nas informações disponíveis naquele momento.

Nova versão após esclarecimentos

Em atualização, Jorginho disse que teve acesso a novos elementos sobre o caso. De acordo com ele, a própria artista entrou em contato com a família e esclareceu que não tinha conhecimento da situação nem havia solicitado qualquer abordagem.

O jogador também afirmou que o segurança envolvido confirmou publicamente que não fazia parte da equipe da cantora naquele momento, o que alterou o entendimento inicial do episódio.

Diante dessas informações, Jorginho classificou o caso como um mal-entendido e destacou a importância de esclarecer os fatos de forma precisa.

Ele também afirmou lamentar os impactos da situação sobre a cantora e reforçou que não apoia ataques ou discursos de ódio nas redes sociais. Ao final do comunicado, Jorginho afirmou que considera o caso encerrado.

Cantora negou envolvimento

Após a repercussão inicial, Chappell Roan publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que não presenciou o episódio e que o segurança não integrava sua equipe pessoal.

A artista também pediu desculpas à família e afirmou que a criança não teve qualquer comportamento que justificasse a abordagem.