Arrascaeta ganha 5ª Bola de Prata e se iguala a Zico

O atacante uruguaio Arrascaeta foi coroado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 pela premiação Bola de Prata, realizada pela ESPN.

Essa já é a quinta Bola de Ouro de Arrascaeta (2019, 2020, 2022 e 2023), que agora se iguala a outro ídolo do Flamengo: Zico. Arrascaeta está no Brasil há uma década e foi o artilheiro do clube nesta temporada. O gol mais bonito do ano também foi do flamenguista Pedro.

Destaque para Cruzeiro e Mirassol

Apesar da boa fase do rubro-negro, o Cruzeiro também foi destaque na premiação. Além de melhor jogador, a Bola de Prata monta uma seleção com os melhores do ano. Nessa equipe, quatro dos onze jogadores fazem parte do elenco do Cruzeiro. São quatro representantes do time mineiro (Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge) contra três dos cariocas (Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro).

Nomes de Palmeiras, Mirassol e Vasco também entraram na seleção do Brasileirão.

O Mirassol apareceu três vezes na seleção da Bola de Prata. Além do lateral-esquerdo Reinaldo e do goleiro Walter, o técnico da equipe, Rafael Guanaes, foi escolhido como o melhor do ano. Ele foi responsável por conduzir o time na temporada de estreia na Série A do Brasileirão. O Mirassol terminou o campeonato em quarto lugar e garantiu uma vaga histórica na Libertadores.

O jovem Allan do Palmeiras, de 21 anos, ganhou como atleta revelação. Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o artilheiro da temporada e, Josué, do Coritiba, foi eleito o melhor nome da Série B.

Confira os ganhadores: