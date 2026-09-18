7 maneiras de escrever instruções eficazes para agentes de IA

Instruções claras ajudam agentes de IA a executar tarefas com mais precisão (Magnific/Reprodução)
Redatora
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06h01.
Agentes de IA podem pesquisar informações, usar ferramentas, executar etapas de uma tarefa e tomar decisões ao longo do processo. Para que esse trabalho aconteça como esperado, porém, não basta dizer qual é o resultado desejado.
As instruções precisam deixar claro o que deve ser feito, quais limites devem ser respeitados e como agir diante de situações que fogem do roteiro.
A OpenAI recomenda dividir tarefas complexas em etapas menores, definir ações específicas e antecipar casos em que faltam informações. A Anthropic também destaca a importância de instruções claras, contexto suficiente e estruturas que ajudem o agente a distinguir diferentes partes da tarefa.
Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.
Comece dizendo exatamente o que o agente deve realizar. Em vez de uma orientação genérica como “cuide dos meus e-mails”, especifique a tarefa: identificar mensagens urgentes, separar newsletters e preparar respostas para determinados tipos de solicitação.
Quanto mais concreto for o objetivo, menor será o espaço para interpretações diferentes.
Uma tarefa extensa pode ser organizada em ações menores. A orientação pode determinar, por exemplo, que o agente primeiro consulte uma fonte, depois compare os dados e só então produza um relatório.
A OpenAI recomenda esse tipo de decomposição para reduzir ambiguidades e facilitar o acompanhamento do que precisa ser feito.
Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.
Nem toda tarefa chega ao agente com todos os dados necessários. Por isso, as instruções devem prever situações como campos ausentes, pedidos inesperados ou informações contraditórias.
É possível determinar que o agente peça um dado ao usuário, interrompa a execução ou siga por um caminho alternativo.
Se o agente tiver acesso a ferramentas, deixe claro quando e para qual finalidade cada uma pode ser usada. Descrições ambíguas aumentam a possibilidade de chamadas incorretas.
A Anthropic recomenda especificar com clareza entradas, saídas e funções das ferramentas disponíveis.
Quando o formato da resposta importa, exemplos podem ser mais claros do que uma explicação extensa. Eles ajudam o agente a identificar padrões de linguagem, estrutura e conteúdo.
A recomendação é usar exemplos próximos da situação real e incluir casos diferentes para evitar que o agente simplesmente copie um único padrão.
Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.
Também é importante dizer o que o agente não deve fazer. Isso pode incluir ações que exigem autorização humana, fontes que não devem ser utilizadas ou situações em que a execução precisa ser interrompida.
Agentes trabalham de forma mais autônoma do que uma interação comum com um chatbot, o que torna esses limites especialmente relevantes.
Uma primeira versão dificilmente resolve todos os casos. O ideal é observar onde o agente interpreta uma orientação de maneira diferente da esperada e ajustar o texto a partir desses resultados.
A própria OpenAI recomenda uma abordagem iterativa: testar, revisar a resposta e refinar as instruções conforme necessário.
Para profissionais que começam a trabalhar com agentes, a habilidade vai além de saber escrever bons prompts. É preciso transformar objetivos de negócio em instruções claras, prever exceções e avaliar se o agente realmente executa o trabalho esperado.
Esse tipo de conhecimento tende a ganhar espaço à medida que ferramentas de IA passam a assumir tarefas com várias etapas.