7 maneiras de escrever instruções eficazes para agentes de IA

Agentes de IA podem pesquisar informações, usar ferramentas, executar etapas de uma tarefa e tomar decisões ao longo do processo. Para que esse trabalho aconteça como esperado, porém, não basta dizer qual é o resultado desejado.

As instruções precisam deixar claro o que deve ser feito, quais limites devem ser respeitados e como agir diante de situações que fogem do roteiro.

A OpenAI recomenda dividir tarefas complexas em etapas menores, definir ações específicas e antecipar casos em que faltam informações. A Anthropic também destaca a importância de instruções claras, contexto suficiente e estruturas que ajudem o agente a distinguir diferentes partes da tarefa.

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1. Explique o objetivo

Comece dizendo exatamente o que o agente deve realizar. Em vez de uma orientação genérica como “cuide dos meus e-mails”, especifique a tarefa: identificar mensagens urgentes, separar newsletters e preparar respostas para determinados tipos de solicitação.

Quanto mais concreto for o objetivo, menor será o espaço para interpretações diferentes.

2. Divida o trabalho em etapas

Uma tarefa extensa pode ser organizada em ações menores. A orientação pode determinar, por exemplo, que o agente primeiro consulte uma fonte, depois compare os dados e só então produza um relatório.

A OpenAI recomenda esse tipo de decomposição para reduzir ambiguidades e facilitar o acompanhamento do que precisa ser feito.

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3. Defina o que fazer com informações incompletas

Nem toda tarefa chega ao agente com todos os dados necessários. Por isso, as instruções devem prever situações como campos ausentes, pedidos inesperados ou informações contraditórias.

É possível determinar que o agente peça um dado ao usuário, interrompa a execução ou siga por um caminho alternativo.

4. Diga quais ações estão autorizadas

Se o agente tiver acesso a ferramentas, deixe claro quando e para qual finalidade cada uma pode ser usada. Descrições ambíguas aumentam a possibilidade de chamadas incorretas.

A Anthropic recomenda especificar com clareza entradas, saídas e funções das ferramentas disponíveis.

5. Mostre exemplos do resultado esperado

Quando o formato da resposta importa, exemplos podem ser mais claros do que uma explicação extensa. Eles ajudam o agente a identificar padrões de linguagem, estrutura e conteúdo.

A recomendação é usar exemplos próximos da situação real e incluir casos diferentes para evitar que o agente simplesmente copie um único padrão.

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6. Estabeleça limites

Também é importante dizer o que o agente não deve fazer. Isso pode incluir ações que exigem autorização humana, fontes que não devem ser utilizadas ou situações em que a execução precisa ser interrompida.

Agentes trabalham de forma mais autônoma do que uma interação comum com um chatbot, o que torna esses limites especialmente relevantes.

7. Teste e refine as instruções

Uma primeira versão dificilmente resolve todos os casos. O ideal é observar onde o agente interpreta uma orientação de maneira diferente da esperada e ajustar o texto a partir desses resultados.

A própria OpenAI recomenda uma abordagem iterativa: testar, revisar a resposta e refinar as instruções conforme necessário.

Para profissionais que começam a trabalhar com agentes, a habilidade vai além de saber escrever bons prompts. É preciso transformar objetivos de negócio em instruções claras, prever exceções e avaliar se o agente realmente executa o trabalho esperado.

Esse tipo de conhecimento tende a ganhar espaço à medida que ferramentas de IA passam a assumir tarefas com várias etapas.