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Pesquisa BTG/Nexus: no 2º turno, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 44%

O cenário mostra estabilidade das intenções de voto em relação à rodada anterior na disputa direta entre o presidente e o senador do PL

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de julho de 2026 às 08h08.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 44%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13.

A diferença de três pontos percentuais configura empate técnico dentro da margem de erro.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 8%, enquanto 1% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 29 de junho, o cenário permaneceu inalterado: Lula manteve 47% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro repetiu os mesmos 44% registrados na rodada anterior.

A série histórica do levantamento mostra estabilidade na disputa desde o fim de junho. Depois de atingir 49% em meados de junho, Lula recuou para 47% na pesquisa seguinte e manteve esse percentual nesta rodada. Flávio Bolsonaro, por sua vez, saiu de 43% em meados de junho para 44% no fim do mês e repetiu o desempenho agora.

Os recortes demográficos mostram desempenhos distintos entre os segmentos do eleitorado. Lula lidera entre as mulheres, com 53% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL aparece com 51%, enquanto o presidente registra 40%.

Por faixa etária, Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores de 16 a 24 anos, por 46% a 43%, e também entre os entrevistados de 25 a 40 anos, por 48% a 42%. Lula abre vantagem entre os eleitores de 41 a 59 anos, com 49% contra 43%, e amplia a diferença entre aqueles com 60 anos ou mais, segmento em que alcança 55%, ante 37% do adversário.

No recorte por escolaridade, Lula registra seu melhor desempenho entre os eleitores com ensino fundamental, com 55%, contra 38% de Flávio Bolsonaro. O senador do PL lidera entre os entrevistados com ensino médio, por 51% a 41%. Já entre aqueles com ensino superior, Lula aparece à frente, com 46%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 41%.

Entre os segmentos religiosos, Lula lidera entre os católicos, com 51% contra 42%, e entre os entrevistados sem religião, por 55% a 32%. Flávio Bolsonaro abre vantagem entre os evangélicos, segmento em que registra 55%, enquanto Lula soma 36%.

No recorte por renda, Lula alcança 60% entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo e 49% entre aqueles que recebem de um a dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro lidera entre os entrevistados com renda de dois a cinco salários mínimos, por 49% a 41%, e aparece numericamente à frente entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, por 45% a 44%.

Regionalmente, Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, onde registra 59% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro. O senador do PL lidera no Sul, por 58% a 34%, e também no Norte/Centro-Oeste, por 50% a 42%. No Sudeste, Lula aparece com 46%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 42%.

Lula vence Zema, Caiado e Renan Santos nos demais cenários de segundo turno

Além do confronto contra Flávio Bolsonaro, a pesquisa testou outros três cenários de segundo turno.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Zema aparece com 40%, uma vantagem de sete pontos percentuais.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 11%, e 2% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Em uma disputa contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula marca 47%, diante de 38% do adversário. Nesse cenário, 13% votariam em branco, nulo ou nenhum candidato, e 2% permanecem indecisos.

A maior vantagem entre os cenários testados ocorre contra Renan Santos (Missão). Lula aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Renan Santos registra 35%, uma vantagem de 14 pontos percentuais. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 14%, enquanto 2% disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.003 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 12 de julho de 2026, por telefone (CATI), em todas as 27 unidades da Federação. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07981/2026.

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