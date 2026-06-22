Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argentina x Áustria: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

O confronto é válido pela 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026 e a bola vai rolar às 14h, no AT&T Stadium, em Arlington

Argentina: a seleção sul-americana entra em campo buscando sua segunda vitória na Copa do Mundo de 2026 (AFP) (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Argentina: a seleção sul-americana entra em campo buscando sua segunda vitória na Copa do Mundo de 2026 (AFP) (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h53.

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Argentina e Áustria entram em campo nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 14h, no AT&T Stadium, em Arlington.

Com as escalações confirmadas, a Argentina conta com Messi na equipe titular, que busca marcar seu 17º gol em Mundiais e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

Assim, Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina, manda a campo a seguinte escalação: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada; Messi e Lautaro Martínez.

Já a Áustria está escalada da seguinte maneira por Ralf Rangnick: Schlager; Posch, Danso, Alaba e Laimer; Seiwald, Schlager, Wanner, Sabitzer e Schmid; Gregoritsch.

Situação do Grupo J

A Argentina lidera a chave com 3 pontos, após estrear vencendo a Argélia por 3 a 0. A Áustria aparece logo atrás, com a mesma pontuação, pois também venceu na primeira rodada, superando a Jordânia por 3 a 1. Por fim, os argelinos e os jordanianos estão zerados e vão se enfrentar na 2ª rodada.

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