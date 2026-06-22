Noruega x Senegal: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Noruega e Senegal, apontando cenário equilibrado no jogo desta segunda-feira, 22 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a Noruega aparece com 48,8% de chance de vitória contra 27,4% do Senegal, enquanto o empate tem 23,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória da Noruega por 1 a 0 com 9,3%, vitória da Noruega por 2 a 1 com 9,2%, vitória do Senegal por 0 a 1 com 6,7% e vitória do Senegal por 1 a 2 com 6,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.