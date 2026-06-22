Messi, Mbappé e Haaland entram em campo hoje; veja horários dos jogos da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 reserva mais um dia repleto de estrelas nesta segunda, 22. Três dos maiores nomes do futebol mundial na atualidade, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland, estarão em campo pela segunda rodada da fase de grupos, em confrontos que podem encaminhar a classificação de suas seleções para o mata-mata.

Os duelos envolvem os Grupos I e J, que chegam a um momento importante da competição. Com vitórias na estreia, Argentina, França e Noruega entram em campo buscando manter os 100% de aproveitamento e assumir o controle de suas respectivas chaves.

Messi lidera Argentina em duelo pela liderança

O primeiro grande jogo do dia acontece às 14h, quando a Argentina enfrenta a Áustria. Após estrear com vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, a equipe de Lionel Messi terá pela frente aquele que é considerado seu principal concorrente no Grupo J.

Os austríacos também venceram na primeira rodada e podem transformar o confronto em uma disputa direta pela liderança da chave. Uma nova vitória classifica qualquer uma das equipes para a próxima fase.

Mbappé tenta manter favoritismo da França

Às 18h, é a vez da França entrar em campo diante do Iraque. Os franceses começaram a campanha com triunfo por 3 a 1 sobre Senegal e confirmaram o favoritismo que os acompanha desde antes do início do torneio.

Principal referência técnica da equipe, Kylian Mbappé chega para o confronto cercado de expectativa. Uma vitória classifica os franceses para a próxima fase. Já os iraquianos precisam vencer para seguirem sonhando na competição.

Haaland busca mais uma atuação decisiva

Mais tarde, às 21h, a Noruega encara Senegal em um dos confrontos mais equilibrados da rodada.

Os noruegueses chamaram atenção na estreia ao derrotarem o Iraque por 4 a 1, resultado impulsionado por mais uma grande atuação de Erling Haaland. Agora, o atacante terá pela frente uma seleção senegalesa que, apesar da derrota para a França, mostrou capacidade para competir contra equipes de alto nível.

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Jordânia e Argélia fecham o dia sob pressão

A rodada termina à meia-noite com Jordânia e Argélia. Ambas perderam na estreia e entram em campo pressionadas pela necessidade de pontuar.

Um novo tropeço pode deixar qualquer uma das seleções em situação delicada antes da rodada final da fase de grupos.

Acompanhe ao vivo o jogo Jordânia x Argélia na EXAME

Jogos da Copa do Mundo nesta segunda, 22