Copa do Mundo hoje: Argentina encara teste duro, França é favorita e Senegal joga pela sobrevivência

A segunda rodada da fase de grupos começa a ganhar cara de decisão na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, 22, os Grupos I e J entram em campo, e algumas seleções já podem encaminhar a classificação ao mata-mata, enquanto outras jogam sob forte pressão para não se complicarem na disputa.

Argentina e Áustria fazem duelo que vale liderança

O confronto mais aguardado do dia coloca frente a frente duas seleções que venceram na estreia e dividem a liderança do Grupo J. A Argentina chega embalada após o triunfo por 3 a 0 sobre a Argélia, com atuação de destaque de Lionel Messi, autor dos três gols da equipe.

Do outro lado, a Áustria mostrou competitividade ao bater a Jordânia por 3 a 1 e tenta provar que pode ser mais do que uma surpresa no torneio. A equipe de Ralf Rangnick aposta na intensidade e na pressão sem bola para dificultar a vida dos atuais campeões mundiais.

A bola rola às 14h, de Brasília, em Dallas.

França tenta confirmar favoritismo diante do Iraque

A França chegou à Copa do Mundo cercada de expectativas e correspondeu na estreia. A vitória por 3 a 1 sobre Senegal teve mais uma atuação decisiva de Kylian Mbappé, principal referência técnica dos franceses.

Agora, o desafio é manter o ritmo contra um Iraque que sofreu diante da Noruega e foi derrotado por 4 a 1 na primeira rodada. Em teoria, os franceses aparecem como amplos favoritos, e sabem que uma nova vitória pode encaminhar a classificação antes mesmo da rodada final.

A bola rola às 18h, de Brasília, na Filadélfia.

Noruega e Senegal prometem um grande duelo

Os noruegueses estrearam com uma goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, com uma grande atuação de Erling Haaland. Já Senegal, apesar da derrota para a França, mostrou competitividade e criou dificuldades para uma das seleções mais fortes da competição.

O duelo pode ser determinante na luta pela classificação no Grupo I. Quem vencer ficará em posição muito confortável para avançar às oitavas de final.

A bola rola às 21h, de Brasília, em Nova Jersey.

Jordânia e Argélia entram em campo sob pressão

A partida que fecha o dia tem clima de decisão antecipada. Jordânia e Argélia perderam na estreia e sabem que um novo tropeço pode deixar a classificação bastante distante.

A Jordânia, apesar da derrota para a Áustria, deixou boa impressão em alguns momentos e chegou a incomodar os europeus. Já a Argélia tenta reagir após ser dominada pela Argentina na primeira rodada.

Por isso, a tendência é de um confronto aberto e com muita intensidade, já que o empate também não parece um resultado ideal para nenhuma das duas seleções.

A bola rola às 00h, de Brasília, em São Francisco, na California.