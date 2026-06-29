Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil volta a virar em mata-mata de Copas do Mundo após 24 anos

Duas dessas viradas aconteceram em finais e resultaram em títulos

Jogadores do Brasil celebram vitória contra o Japão pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Jogadores do Brasil celebram vitória contra o Japão pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h53.

O Brasil voltou a conseguir uma virada em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo após 24 anos e oito dias. Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, em Houston, a seleção saiu atrás no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

O time japonês abriu o placar aos 29 minutos, com Kaishu Sano, em jogada pelo centro da defesa brasileira. A reação começou aos 11 minutos do segundo tempo, quando Casemiro empatou de cabeça. Já nos acréscimos, Martinelli aproveitou passe de Bruno Guimarães para marcar o gol da virada. O Brasil joga no domingo, às 17h, pelas oitavas de final, contra Noruega ou Costa do Marfim.

A última virada

A última vez que o Brasil havia revertido um resultado adverso em um duelo eliminatório de Copa do Mundo havia sido em 21 de junho de 2002. Naquela ocasião, pelas quartas de final, a equipe saiu atrás contra a Inglaterra, mas virou para 2 a 1, com gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, e seguiu até o título do pentacampeonato.

Desde então, a seleção brasileira havia saído em desvantagem em três confrontos de mata-mata e acabou eliminada em todos eles. Em 2006, perdeu por 1 a 0 para a França nas quartas de final; em 2014, sofreu a derrota por 7 a 1 diante da Alemanha na semifinal; e, em 2018, caiu por 2 a 1 para a Bélgica, também nas quartas. Nos torneios de 2010 e 2022, contra Holanda e Croácia, respectivamente, o Brasil chegou a sair na frente no placar.

A vitória sobre o Japão representa a 15ª virada da seleção brasileira na história das Copas do Mundo, considerando partidas em que o adversário marcou primeiro e o Brasil conseguiu vencer. É também a oitava vez que isso ocorre em jogos além da fase de grupos, incluindo a disputa de terceiro lugar de 1938.

Duas dessas viradas aconteceram em finais e resultaram em títulos. Em 1958, o Brasil superou a Suécia por 5 a 2 após sair atrás no placar. Em 1962, voltou a reagir, desta vez contra a Tchecoslováquia, para vencer por 3 a 1 e conquistar o bicampeonato mundial.

Confira as viradas do Brasil em Copas do Mundo:

  • 1938 — Tchecoslováquia 1 x 2 Brasil — quartas de final (jogo-desempate)
  • 1938 — Suécia 2 x 4 Brasil — disputa do terceiro lugar
  • 1958 — Suécia 2 x 5 Brasil — final
  • 1962 — Espanha 1 x 2 Brasil — fase de grupos
  • 1962 — Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia — final
  • 1970 — Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia — fase de grupos
  • 1970 — Brasil 3 x 1 Uruguai — semifinal
  • 1982 — Brasil 2 x 1 União Soviética — fase de grupos
  • 1982 — Brasil 4 x 1 Escócia — fase de grupos
  • 1998 — Brasil 3 x 2 Dinamarca — quartas de final
  • 2002 — Brasil 2 x 1 Turquia — fase de grupos
  • 2002 — Inglaterra 1 x 2 Brasil — quartas de final
  • 2006 — Japão 1 x 4 Brasil — fase de grupos
  • 2014 — Brasil 3 x 1 Croácia — fase de grupos
  • 2026 — Brasil 2 x 1 Japão — segunda fase
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