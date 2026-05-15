De faraós ao set de 'Senhor dos Anéis': os rivais da Bélgica na Copa do Mundo 2026

A caminhada da Bélgica em busca do título da Copa do Mundo de 2026 começa no grupo G, ao lado de Irã, Egito e Nova Zelândia. A seleção europeia, liderada por nomes como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, estreia no torneio contra os egípcios.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, e marcará a primeira edição com 48 seleções participantes.

Confira curiosidades sobre os adversários da Bélgica na fase de grupos da Copa.

O país dos desertos e do petróleo

O primeiro adversário da Bélgica no grupo será o Irã. As seleções ainda não se enfrentaram em Copas do Mundo.

Fora do futebol, o Irã abriga uma das civilizações mais antigas do mundo. O país é conhecido pelas antigas cidades persas e por ter algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta.

A capital, Teerã, é o principal centro político e econômico iraniano. Já Persépolis, antigo coração do Império Persa, é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do Oriente Médio.

A terra dos faraós

O segundo adversário da Bélgica será o Egito. As seleções nunca se enfrentaram em Copas do Mundo, mas já disputaram amistosos internacionais ao longo da história.

O país africano é conhecido mundialmente pelas pirâmides de Gizé e pela herança do Antigo Egito, uma das civilizações mais influentes da humanidade.

Além da história ligada aos faraós, o Rio Nilo segue como elemento central da vida egípcia até hoje. O rio atravessa o país e sustenta grande parte da população em áreas cercadas pelo deserto do Saara.

A capital, Cairo, está entre as maiores cidades da África e concentra parte importante da vida cultural e econômica do país.

A seleção das ilhas

Fechando o grupo G, a Bélgica enfrenta a Nova Zelândia. As equipes nunca se enfrentaram em Copas do Mundo.

Localizada na Oceania, a Nova Zelândia é formada por duas grandes ilhas principais e ficou conhecida mundialmente pelas paisagens usadas nas filmagens da trilogia "O Senhor dos Anéis".

Os neozelandeses são frequentemente chamados de “Kiwis”, apelido derivado da ave kiwi, considerada símbolo nacional da Nova Zelândia. O termo é amplamente usado tanto dentro quanto fora do país.

Outro destaque é a forte presença da cultura maori, povo indígena que faz parte da identidade nacional.

A capital Wellington é considerada um dos principais polos culturais da Oceania, enquanto Auckland concentra a maior parte da população neozelandesa.