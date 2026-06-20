Quem o Brasil pode enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026?

Mesmo cercada por questionamentos, a Seleção Brasileira é vista como favorita para avançar de fase na Copa do Mundo de 2026. Integrante do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca confirmar seu favoritismo e garantir uma vaga no mata-mata da competição.

O posicionamento final do Brasil na chave será determinante para definir o adversário na próxima fase. Caso termine na liderança do grupo, a Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Já se avançar na segunda posição, terá pela frente o líder da mesma chave.

O Grupo F reúne adversários de peso e promete uma disputa equilibrada. Após a primeira rodada, a Suécia aparece na liderança com três pontos. Logo atrás estão Holanda e Japão, ambos com um ponto conquistado. A Tunísia ocupa a última colocação, ainda sem pontuar.

Em teoria, terminar em primeiro lugar pode representar uma vantagem para o Brasil, que evitaria um confronto imediato contra o líder de uma chave considerada bastante competitiva.

Disputa do terceiro lugar

Outra novidade desta Copa do Mundo é o formato ampliado da competição. Com 12 grupos, além dos dois primeiros colocados de cada chave, os oito melhores terceiros colocados também avançam ao mata-mata.

Caso o Brasil se classifique apenas como um dos melhores terceiros, o cenário se torna mais imprevisível. Dependendo da combinação dos resultados, a Seleção poderá enfrentar os líderes dos grupos A, E ou I logo na primeira fase eliminatória.

O Grupo A é formado por México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul.

Já o Grupo E conta com Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao.

Por fim, o Grupo I reúne Noruega, França, Senegal e Iraque.