Nova Zelândia x Egito: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Palestinian football fans displaced from their homes which were destroyed by Israeli military strikes, watch the 2026 FIFA World Cup Group G match between Belgium and Egypt on a giant screen set up at the Nuseirat Refugee Camp in the central Gaza, on June 15, 2026. In the darkness of a market in the central Gaza Strip, where power outages are a part of daily life, a brightly lit screen showing a World Cup match holds everyone's gaze. Dozens of men and boys stood transfixed as they watched Belgium play Egypt -- a much-anticipated fixture for Palestinian football fans eager to witness the prowess of their idol, Egyptian striker Mohamed Salah. (Photo by Eyad Baba / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de junho de 2026 às 05h00.
Nova Zelândia e Egito entram em campo neste domingo, 21, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 22h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.
As duas equipes somam um ponto após a primeira rodada do Grupo G. A Nova Zelândia empatou por 2 a 2 com o Irã, enquanto o Egito ficou no 1 a 1 contra a Bélgica.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.
A partida será realizada às 22h (horário de Brasília) deste domingo, 21 de junho.
BC Place, em Vancouver, no Canadá.
Grupo G:
Grupo G: