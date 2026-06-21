Esporte

Fase de grupos copa 2026

Nova Zelândia x Egito: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Seleções empatadas após a estreia no Mundial se enfrentam pela segunda rodada do Grupo G

Palestinian football fans displaced from their homes which were destroyed by Israeli military strikes, watch the 2026 FIFA World Cup Group G match between Belgium and Egypt on a giant screen set up at the Nuseirat Refugee Camp in the central Gaza, on June 15, 2026. In the darkness of a market in the central Gaza Strip, where power outages are a part of daily life, a brightly lit screen showing a World Cup match holds everyone's gaze. Dozens of men and boys stood transfixed as they watched Belgium play Egypt -- a much-anticipated fixture for Palestinian football fans eager to witness the prowess of their idol, Egyptian striker Mohamed Salah. (Photo by Eyad Baba / AFP)

Palestinian football fans displaced from their homes which were destroyed by Israeli military strikes, watch the 2026 FIFA World Cup Group G match between Belgium and Egypt on a giant screen set up at the Nuseirat Refugee Camp in the central Gaza, on June 15, 2026. In the darkness of a market in the central Gaza Strip, where power outages are a part of daily life, a brightly lit screen showing a World Cup match holds everyone's gaze. Dozens of men and boys stood transfixed as they watched Belgium play Egypt -- a much-anticipated fixture for Palestinian football fans eager to witness the prowess of their idol, Egyptian striker Mohamed Salah. (Photo by Eyad Baba / AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de junho de 2026 às 05h00.

Nova Zelândia e Egito entram em campo neste domingo, 21, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 22h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

As duas equipes somam um ponto após a primeira rodada do Grupo G. A Nova Zelândia empatou por 2 a 2 com o Irã, enquanto o Egito ficou no 1 a 1 contra a Bélgica.

Onde assistir a Nova Zelândia x Egito?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Nova Zelândia x Egito?

A partida será realizada às 22h (horário de Brasília) deste domingo, 21 de junho.

Local do jogo

BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Grupo da Nova Zelândia na Copa do Mundo

Grupo G:

  • Nova Zelândia
  • Irã
  • Bélgica
  • Egito

Grupo do Egito na Copa do Mundo

Grupo G:

  • Nova Zelândia
  • Irã
  • Bélgica
  • Egito
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