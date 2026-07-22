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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Itália: horário e onde assistir ao jogo da semifinal da VNL feminina 2026

Seleções disputam neste sábado uma vaga na final da VNL 2026; Brasil tenta repetir vitória conquistada sobre as italianas na fase classificatória

Brasil: seleção feminina de vôlei chega à semifinal da VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Brasil: seleção feminina de vôlei chega à semifinal da VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de julho de 2026 às 11h54.

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Brasil e Itália voltam a ficar frente a frente na Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. As duas seleções se enfrentam neste sábado, 25, em Macau, na China, pela semifinal da competição. Em jogo está uma vaga na grande decisão do torneio, marcada para domingo, 26.

A equipe brasileira chega embalada após eliminar o Japão por 3 sets a 1 nas quartas de final. Já a Itália confirmou a classificação ao superar os Países Baixos por 3 sets a 0.

Qual é o horário de Brasil x Itália?

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) ainda não confirmou o horário oficial da semifinal.

A expectativa é que o confronto seja disputado em um dos horários utilizados nas quartas de final, por volta das 5h ou das 8h (de Brasília).

Onde assistir Brasil x Itália ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a semifinal da Liga das Nações por diferentes plataformas.

  • TV por assinatura: sportv
  • YouTube: ge tv
  • Streaming: Globoplay

Como chegam Brasil e Itália

O Brasil garantiu a vaga entre as quatro melhores seleções da competição após vencer o Japão de virada por 3 sets a 1. Depois de perder a primeira parcial, a equipe comandada por José Roberto Guimarães reagiu e dominou o restante da partida para confirmar a classificação.

Ana Cristina voltou a ser um dos destaques da seleção brasileira e liderou a pontuação da equipe, enquanto Julia Bergmann também teve atuação decisiva para assegurar a vaga na semifinal.

Do outro lado, a Itália não encontrou dificuldades para avançar. As atuais campeãs olímpicas derrotaram os Países Baixos por 3 sets a 0, controlando o confronto do início ao fim e chegando com confiança para enfrentar o Brasil.

Brasil leva vantagem no último confronto

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da Liga das Nações. O duelo aconteceu na primeira semana da fase classificatória, em Brasília, e terminou com vitória brasileira por 3 sets a 2, em uma das partidas mais equilibradas do torneio.

Agora, o confronto ganha um peso ainda maior. Quem vencer garante presença na decisão da VNL 2026 e seguirá na briga pelo título da competição. Já a equipe derrotada disputará o terceiro lugar.

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