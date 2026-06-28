Esporte

Fase de grupos copa 2026

Calendário do mata-mata da Copa: veja as datas de cada fase até a final

Fase eliminatória da Copa do Mundo 2026 vai de 28 de junho a 19 de julho e tem uma rodada a mais

Messi: jogador é um dos destaques da Copa (Albert Pena/EFE)

Messi: jogador é um dos destaques da Copa (Albert Pena/EFE)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 19h01.

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começou neste domingo, 28, e vai até a final, em 19 de julho.

Pela primeira vez na história, com 48 seleções no torneio, o Mundial ganhou uma rodada eliminatória a maisos 16 avos de final — antes das tradicionais oitavas.

O calendário completo do mata-mata

  • 16 avos de final (1ª fase): de 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: de 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9, 10 e 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa de 3º lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Não há intervalo entre a fase de grupos e o mata-mata: a etapa eliminatória começou no dia seguinte ao fim da primeira fase. Em todos os confrontos, o empate no tempo normal leva à prorrogação e, se persistir, à decisão por pênaltis.

O caminho do Brasil

Como terminou na liderança do Grupo C, o Brasil segue o lado considerado mais favorável do chaveamento, com calendário já definido até a final, caso avance em cada fase:

  • 16 avos: segunda-feira, 29 de junho, às 14h, contra o Japão, em Houston
  • Oitavas: 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey
  • Quartas: 11 de julho, às 18h, em Miami
  • Semifinal: 15 de julho, às 16h, em Atlanta
  • Final: 19 de julho, em Nova Jersey

Se passar pelo Japão, o próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para as oitavas.

Por que há uma fase a mais

A novidade dos 16 avos de final é consequência direta da expansão do torneio. Com 48 seleções em vez de 32, a Copa de 2026 tem número recorde de jogos — 104 ao todo — e de duração: são 39 dias de competição.

Para acomodar mais times no mata-mata, a FIFA incluiu essa rodada extra, em que avançam os dois primeiros de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados.

O campeão de 2026 precisará vencer oito jogos para levantar a taça — um a mais do que era necessário entre 1998 e 2022, antes do novo formato.

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