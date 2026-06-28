Calendário do mata-mata da Copa: veja as datas de cada fase até a final

Messi: jogador é um dos destaques da Copa (Albert Pena/EFE)
Repórter
Publicado em 28 de junho de 2026 às 19h01.
A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começou neste domingo, 28, e vai até a final, em 19 de julho.
Pela primeira vez na história, com 48 seleções no torneio, o Mundial ganhou uma rodada eliminatória a mais — os 16 avos de final — antes das tradicionais oitavas.
Não há intervalo entre a fase de grupos e o mata-mata: a etapa eliminatória começou no dia seguinte ao fim da primeira fase. Em todos os confrontos, o empate no tempo normal leva à prorrogação e, se persistir, à decisão por pênaltis.
Como terminou na liderança do Grupo C, o Brasil segue o lado considerado mais favorável do chaveamento, com calendário já definido até a final, caso avance em cada fase:
Se passar pelo Japão, o próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para as oitavas.
A novidade dos 16 avos de final é consequência direta da expansão do torneio. Com 48 seleções em vez de 32, a Copa de 2026 tem número recorde de jogos — 104 ao todo — e de duração: são 39 dias de competição.
Para acomodar mais times no mata-mata, a FIFA incluiu essa rodada extra, em que avançam os dois primeiros de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados.
O campeão de 2026 precisará vencer oito jogos para levantar a taça — um a mais do que era necessário entre 1998 e 2022, antes do novo formato.