Calendário do mata-mata da Copa: veja as datas de cada fase até a final

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começou neste domingo, 28, e vai até a final, em 19 de julho.

Pela primeira vez na história, com 48 seleções no torneio, o Mundial ganhou uma rodada eliminatória a mais — os 16 avos de final — antes das tradicionais oitavas.

O calendário completo do mata-mata

16 avos de final (1ª fase): de 28 de junho a 3 de julho

de 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final: de 4 a 7 de julho

de 4 a 7 de julho Quartas de final: 9, 10 e 11 de julho

9, 10 e 11 de julho Semifinais: 14 e 15 de julho

14 e 15 de julho Disputa de 3º lugar: 18 de julho

18 de julho Final: 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Não há intervalo entre a fase de grupos e o mata-mata: a etapa eliminatória começou no dia seguinte ao fim da primeira fase. Em todos os confrontos, o empate no tempo normal leva à prorrogação e, se persistir, à decisão por pênaltis.

O caminho do Brasil

Como terminou na liderança do Grupo C, o Brasil segue o lado considerado mais favorável do chaveamento, com calendário já definido até a final, caso avance em cada fase:

16 avos: segunda-feira, 29 de junho, às 14h, contra o Japão, em Houston

segunda-feira, 29 de junho, às 14h, contra o Japão, em Houston Oitavas: 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey

5 de julho, às 17h, em Nova Jersey Quartas: 11 de julho, às 18h, em Miami

11 de julho, às 18h, em Miami Semifinal: 15 de julho, às 16h, em Atlanta

15 de julho, às 16h, em Atlanta Final: 19 de julho, em Nova Jersey

Se passar pelo Japão, o próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para as oitavas.

Por que há uma fase a mais

A novidade dos 16 avos de final é consequência direta da expansão do torneio. Com 48 seleções em vez de 32, a Copa de 2026 tem número recorde de jogos — 104 ao todo — e de duração: são 39 dias de competição.

Para acomodar mais times no mata-mata, a FIFA incluiu essa rodada extra, em que avançam os dois primeiros de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados.

O campeão de 2026 precisará vencer oito jogos para levantar a taça — um a mais do que era necessário entre 1998 e 2022, antes do novo formato.