Manuel Lino Oliveira, o Ollie, é eleito presidente do conselho da Vale

A Vale (VALE3) elegeu, nesta quarta-feira, 22, o português Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, conhecido como "Ollie", como novo presidente do Conselho de Administração da mineradora.

A EXAME apurou com fortes à par do assunto que Ollie recebeu 1,97 bilhão de votos favoráveis, 105 milhões de votos contrários e 1,42 bilhão de abstenções. O adversário na disputa, o atual vice-presidente do conselho, Marcelo Gasparino, obteve 1,06 bilhão de votos favoráveis, além de 1,18 bilhão de votos contrários e 1,25 bilhão de abstenções.

Mapa sintético indicava vantagem de Ollie

A eleição desta quarta já era cercada por expectativa após a divulgação, na véspera, do mapa sintético consolidado de votação da assembleia, documento que reúne os votos antecipados enviados por meio do Boletim de Voto à Distância (BVD). O material indicava vantagem para Ollie, embora ainda não permitisse afirmar que a disputa estivesse definida.

Pelos dados divulgados na terça-feira, o conselheiro somava mais de 1,29 bilhão de votos favoráveis, além de 49,1 milhões de votos contrários e 724,5 milhões de abstenções. Já Gasparino registrava 746,2 milhões de votos favoráveis, 889 milhões de votos contrários e 430,7 milhões de abstenções. A avaliação era de que a vantagem de Ollie poderia ser difícil de ser revertida, mas o resultado dependeria principalmente da posição de grandes investidores estrangeiros que ainda não haviam votado.

O mapa consolidado contemplava os votos recebidos pela B3, pelo Bradesco, banco escriturador das ações, e pela própria companhia. Ao todo, mais de 2 bilhões de votos haviam sido registrados por meio do sistema de votação à distância, o equivalente a 48,5% do capital votante da Vale. A expectativa era de que a assembleia alcançasse quórum próximo de 80% do capital, com uma parcela dos investidores optando pela abstenção.

Antes da realização da assembleia, a Vale também se manifestou sobre a disputa. Em resposta a um pedido de esclarecimentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirmou que a Previ não formalizou a indicação de um candidato à presidência do conselho, mas apenas declarou apoio a Ollie.

Segundo a mineradora, na reunião do colegiado realizada em 19 de junho, Ollie e Gasparino se apresentaram voluntariamente como candidatos, e ambos os nomes foram encaminhados por unanimidade pelo conselho para deliberação dos acionistas.