A tendência dos coquetéis salgados ganha uma vodca exclusiva

No Brasil, a vodca é um destilado que se integrou bem aos cardápios de bares. Desde a clássica variante caipirosca, passando por coquetéis como o Moscow Mule com espuma de gengibre e até mesmo opções populares saborizadas e prontas para beber, o país se apropriou da bebida. No entanto, um dos mais tradicionais e populares coquetéis de vodca, o Bloody Mary, ainda não conquistou o grau de popularidade de outras opções. No drinque, o umami, o ácido e o salgado são aliados da picância, frequentemente vinda do molho de pimenta Tabasco.

É para esse mercado relativamente pouco explorado no país que a Absolut Vodka lança seu primeiro sabor inédito em quatro anos. A Absolut Tabasco, desenvolvida em parceria com a fabricante do molho de pimenta, chega ao Brasil propondo incorporar a picância a receitas mais próximas do paladar local, sem abandonar o Bloody Mary, mas ampliando as possibilidades de consumo.

Segundo Diego Dumont, líder criativo do time global da Absolut para a América Latina, a marca manteve uma estratégia internacional para o produto, mas adaptou as receitas ao gosto brasileiro. "Quando a gente vem para o Brasil, toda receita é pensada na quantidade da vodca, no equilíbrio do açúcar e da acidez. É tudo pensado para o paladar do brasileiro", afirma.

Produzida com uma essência natural derivada das pimentas vermelhas fermentadas utilizadas na fabricação do molho Tabasco, a vodca não leva açúcar e preserva o aroma e a picância característicos do condimento. O lançamento faz parte de uma distribuição global da Absolut em mais de 50 países e representa mais uma colaboração da marca, conhecida por parcerias com nomes como Andy Warhol e, mais recentemente, Heinz.

Fabricação: a nova bebida é feita apenas com ingredientes naturais usados no molho de pimenta Tabasco (Absolut Vodka / Divulgação)

Proposta picante para o mercado brasileiro

A aposta da destilaria sueca acompanha um movimento que vem ganhando espaço na gastronomia e na coquetelaria. Há uma tendência ao consumo dos savory cocktails, que trocam o protagonismo do açúcar por ingredientes associados à cozinha salgada, como tomate, picles, salmoura de azeitona, fermentados e especiarias.

Na contramão, o paladar alcoólico brasileiro atual tende mais às bebidas doces e ácidas, como a caipirinha ou o cariri, ou amargas e adstringentes, como o Negroni e o Gin Tônica. Opções como Dirty Martinis e o próprio Bloody Mary já conquistaram o mercado global, mas ainda enfrentam certa resistência do público nacional.

A estratégia da Absolut é aproximar a picância de receitas mais familiares ao consumidor brasileiro.

Em vez de restringir o lançamento à alta coquetelaria, a marca pretende que o produto circule desde bares especializados até festivais e operações de serviço rápido. "A picância não está voltada para um nicho específico. Hoje ela aparece em diferentes culinárias e ocasiões de consumo", diz Dumont.

Segundo ele, o Spicy Lemonade, uma combinação de Absolut Tabasco, limão e refrigerante cítrico, foi escolhido como o principal coquetel da campanha justamente por dialogar com um perfil de consumo mais leve e refrescante.

Para a Pernod Ricard, proprietária da Absolut, o momento também coincide com um consumidor mais disposto a experimentar bebidas diferentes. Em comunicado, Richard Le Moult, CMO da companhia para a América Latina, afirma que a proposta é oferecer um rótulo premium capaz de ampliar as possibilidades da coquetelaria, em um contexto em que consumidores buscam cada vez mais diferenciação nas ocasiões de consumo.

Coquetéis inusitados

Além do clássico Bloody Mary, outros coquetéis foram desenvolvidos com o novo sabor em mente. Em uma degustação organizada pela marca, foram oferecidas opções como o Spicy Tomatini, preparado com tomate-cereja fresco, vermute seco e vinagre de champanhe; a Spicy Lemonade, mais refrescante e cítrica; a Spicy Caipi, que adapta a tradicional caipirinha com limão-siciliano e xarope de mel; e até Tabasticaba, com xarope de jabuticaba e dulçor aromático.

Boa parte dessas receitas dialoga com uma tendência que já aparece em bares de cidades como Londres e Nova York.

O tomatini, por exemplo, deixou de ser uma curiosidade da coquetelaria para ganhar espaço em cartas de bares e restaurantes, enquanto variações de Dirty Martini e Bloody Mary têm incorporado ingredientes como cogumelos, beterraba, óleos aromáticos e vegetais fermentados.

Estratégia do lançamento

Depois de chegar às gôndolas brasileiras em abril, a Absolut Tabasco inicia agora sua principal campanha de divulgação no país.

Entre os dias 23 e 26 de julho, a marca promove uma ativação no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, em que visitantes poderão entrar em uma instalação inspirada na garrafa da bebida e participar de uma experiência sensorial baseada na imagem de vulcões.

A campanha também inclui painéis de mídia exterior em São Paulo e Salvador, ativações no metrô da capital paulista, ações com criadores de conteúdo e uma plataforma digital com sugestões de receitas.

Segundo a empresa, a escolha de Salvador reflete a afinidade da culinária baiana com sabores mais intensos, enquanto a estratégia busca transformar um lançamento de produto em diferentes pontos de contato com o consumidor adulto.