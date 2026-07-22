O que é transfer ban? Entenda a punição da Fifa que atinge Corinthians, São Paulo e Santos

O futebol brasileiro ganhou novos problemas no mercado da bola. Corinthians, São Paulo e Santos estão, neste momento, impedidos pela Fifa de registrar novos jogadores por conta de pendências financeiras em negociações de atletas. A punição, conhecida como transfer ban, bloqueia a inscrição de reforços até que as dívidas sejam quitadas ou a sanção seja cumprida.

A medida não impede que os clubes negociem jogadores ou fechem contratos, mas impossibilita que os novos atletas sejam registrados e, consequentemente, entrem em campo por competições oficiais enquanto o bloqueio estiver ativo.

O que é transfer ban?

O transfer ban é uma sanção aplicada pela Fifa a clubes que descumprem obrigações financeiras ou regulamentares, principalmente relacionadas a transferências de jogadores. Na prática, o clube fica proibido de registrar novos atletas durante uma ou mais janelas de transferências.

A punição costuma ocorrer quando há atraso no pagamento de parcelas acordadas entre clubes, descumprimento de decisões da Fifa ou da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), além de outras infrações previstas no Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores.

Em muitos casos, o bloqueio é retirado assim que a dívida é quitada ou um acordo é homologado entre as partes.

Como Corinthians, São Paulo e Santos foram afetados?

Os três clubes foram punidos por motivos diferentes, mas todos ligados ao não cumprimento de obrigações financeiras em negociações de atletas.

Corinthians

O Corinthians é o caso mais delicado. O clube acumula múltiplos transfer bans por diferentes processos.

Entre eles está a dívida de cerca de R$ 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. Também há um débito de US$ 1,5 milhão com o Philadelphia Union pela compra de José Martínez, além de uma pendência na CNRD referente a uma parcela de R$ 8 milhões.

O clube ainda recebeu uma punição pelo não pagamento de uma multa disciplinar aplicada pela Fifa e aguarda o desfecho de um recurso envolvendo a dívida pela extensão do empréstimo de Talles Magno junto ao New York City.

São Paulo

O São Paulo entrou na lista de clubes punidos após deixar de pagar a primeira parcela da compra definitiva do volante Marcos Antônio junto à Lazio, da Itália.

O valor em aberto é de 1,05 milhão de euros, aproximadamente R$ 6,08 milhões, o que levou a Fifa a aplicar o bloqueio para registro de novos jogadores.

Santos

O Santos também cumpre um transfer ban desde o início de julho por causa da contratação do meio-campista Jean Lucas.

Segundo a decisão, o clube possui uma dívida de 2,032 milhões de euros com o Monaco, da França.

A punição prevê o impedimento de registrar atletas por três janelas de transferências ou até que o valor seja integralmente quitado.

Os clubes podem contratar jogadores?

Sim. O transfer ban não impede negociações, assinaturas de contratos ou anúncios de reforços.

A restrição vale apenas para o registro dos atletas na federação competente. Enquanto a punição estiver em vigor, os jogadores não podem ser inscritos para disputar partidas oficiais.

Assim que as pendências forem resolvidas e a Fifa retirar o bloqueio, os clubes voltam a ter autorização para registrar normalmente seus novos jogadores.