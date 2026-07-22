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Fase de grupos copa 2026

'A dor é muito grande': Messi desabafa após vice da Argentina na Copa do Mundo

Capitão da Albiceleste usa as redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores, valorizar a campanha no Mundial e reconhecer o mérito da Espanha

Messi: craque lamentou a derrota para a Espanha na grande final da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram/@afaseleccion)

Messi: craque lamentou a derrota para a Espanha na grande final da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram/@afaseleccion)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de julho de 2026 às 11h46.

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A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 ainda repercute entre os argentinos. Após o revés por 1 a 0, na prorrogação, Lionel Messi usou as redes sociais para publicar uma carta aberta aos torcedores.

No texto, o camisa 10 desabafou sobre o vice-campeonato, agradeceu o apoio recebido durante a competição e fez questão de reconhecer o mérito da seleção espanhola pela conquista.

Messi abre o coração após a derrota

Em sua mensagem, Messi deixou claro que o resultado da final ainda pesa. O capitão argentino afirmou que a dor pela derrota continuará por muito tempo, mas destacou que a campanha da Albiceleste também merece ser lembrada.

"A dor é muito grande e vai demorar para que essa ferida cicatrize. Mas também fico com tudo de bom. Com as partidas que viramos, dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre as melhores seleções do mundo", escreveu.

Na sequência, o craque ressaltou que a Argentina chegou à segunda final consecutiva de Copa do Mundo, feito raro na história recente da competição, e agradeceu o apoio dos torcedores durante toda a campanha.

"Hoje é difícil valorizar tudo o que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Muito obrigado, de coração, por cada mensagem e por cada demonstração de carinho. Mais uma vez conseguimos nos unir como país e compartilhar o imenso orgulho de sermos argentinos", afirmou.

Messi também encerrou a publicação reconhecendo o mérito da adversária e parabenizando a Espanha pela conquista do Mundial.

Scaloni valoriza a campanha da Argentina

Após a decisão, o técnico Lionel Scaloni também lamentou a derrota, mas destacou o esforço do elenco ao longo da competição. O treinador reconheceu a superioridade da Espanha na final, porém afirmou que a Argentina deve se orgulhar de ter alcançado mais uma decisão de Copa do Mundo.

Scaloni ainda ressaltou que a equipe chegou desgastada ao duelo decisivo, mas competiu até o fim e deixou um exemplo de entrega para os torcedores argentinos, reforçando que é preciso saber lidar tanto com as vitórias quanto com as derrotas.

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