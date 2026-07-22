VNL 2026: Brasil reage, vence o Japão e avança à semifinal da Liga das Nações de Vôlei

O Brasil está entre as quatro melhores seleções da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). Nesta quarta-feira, 22, em Macau, na China, a equipe comandada por José Roberto Guimarães superou o Japão por 3 sets a 1, de virada, e garantiu vaga na semifinal da competição.

Após perder a primeira parcial, as brasileiras cresceram ao longo da partida e fecharam o confronto com parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20.

Agora, a seleção brasileira terá pela frente a Itália, que eliminou a Holanda, em busca de um lugar na grande decisão e do sonhado título inédito da competição.

Ana Cristina lidera reação brasileira

Mais uma vez, Ana Cristina foi o principal destaque da seleção. A ponteira terminou o confronto com 30 pontos e comandou a reação brasileira nos momentos decisivos. Julia Bergmann também teve atuação de destaque, anotando 24 pontos e sendo fundamental tanto no ataque quanto no saque.

Além do poder ofensivo da dupla, o Brasil cresceu nos bloqueios e melhorou o desempenho na recepção ao longo da partida, fatores que foram determinantes para superar a tradicional defesa japonesa.

Brasil cresce após primeiro set equilibrado

Como costuma acontecer nos confrontos entre as duas seleções, o equilíbrio marcou o início da partida. O Brasil começou melhor e conseguiu distribuir bem as jogadas ofensivas, mas o Japão respondeu com eficiência no saque e na defesa, levando a decisão do primeiro set para os pontos finais. As japonesas aproveitaram melhor as oportunidades e venceram por 26 a 24.

Na segunda parcial, o duelo seguiu equilibrado até a reta final. A seleção brasileira passou a cometer menos erros na recepção, encontrou mais eficiência nos ataques e contou com bloqueios importantes para empatar o confronto ao fechar o set em 25 a 22.

Domínio brasileiro garante classificação

O terceiro set marcou a melhor atuação brasileira na partida. Com uma sequência forte de saques de Julia Bergmann e maior agressividade no bloqueio, o Brasil abriu vantagem logo nos primeiros pontos e administrou a diferença até fechar a parcial por 25 a 16.

O Japão voltou a equilibrar o jogo no quarto set e chegou a abrir vantagem no placar. No entanto, a seleção brasileira reagiu na reta final, novamente com protagonismo de Ana Cristina e Julia Bergmann, virou a parcial e confirmou a vitória por 25 a 20, garantindo a classificação para a semifinal da VNL.