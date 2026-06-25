Esporte

Fase de grupos copa 2026

Classificação da Copa do Mundo 2026: veja a tabela atualizada de todos os grupos

Após a definição dos grupos A, B e C e o avanço da terceira rodada, confira como está a classificação da Copa do Mundo e quem já garantiu vaga no mata-mata

Rayan: atacante é o jogador mais novo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Rayan: atacante é o jogador mais novo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 19h08.

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final e o cenário do mata-mata começa a ganhar forma. Com jogos dos grupos A, B, C e E já encerrados, várias seleções confirmaram presença na próxima fase, enquanto outras seguem na disputa pelas vagas restantes.

Entre os destaques está o Brasil, que garantiu a liderança do Grupo C ao vencer a Escócia por 3 a 0. México, Suíça e Alemanha também terminaram suas chaves na primeira colocação, enquanto Canadá, Marrocos, África do Sul e Costa do Marfim avançaram ao mata-mata como segundos colocados.

Nos demais grupos, seleções como Estados Unidos, França, Noruega, Argentina e Colômbia já aparecem em situação favorável ou com classificação encaminhada, mas ainda têm jogos pela terceira rodada. A definição completa dos classificados acontecerá até sábado, 27, quando os últimos grupos encerram a fase de grupos.

Grupo A

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
México33006069
África do Sul311123-14
Coreia do Sul310223-13
Tchéquia301226-41

Grupo B

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Suíça32107347
Canadá31118354
Bósnia e H.311156-14
Catar3012210-81

Grupo C

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Brasil32107167
Marrocos32106337
Escócia310214-33
Haiti300328-60

Grupo D

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Estados Unidos22006156
Austrália21012203
Paraguai210124-23
Turquia200203-30

Jogos da 3ª rodada — quinta-feira, 25, às 23h

Grupo E

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Alemanha320110466
Costa do Marfim32014226
Equador31112204
Curaçao301219-81

Grupo F

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Holanda21107344
Japão21106244
Suécia21016603
Tunísia200219-80

Jogos da 3ª rodada — quinta-feira, 25, às 20h

Grupo G

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Egito21104224
Irã20202202
Bélgica20201102
Nova Zelândia201135-21

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 00h

Grupo H

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Espanha21104044
Uruguai20203302
Cabo Verde20202202
Arábia Saudita201115-41

Jogos da 3ª rodada — sexta-feira, 26, às 21h

Grupo I

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
França22006156
Noruega22007346
Senegal200236-30
Iraque200217-60

Jogos da 3ª rodada — sexta-feira, 26, às 16h

Grupo J

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Argentina22005056
Áustria21013303
Argélia210124-23
Jordânia200225-30

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 23h

Grupo K

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Colômbia22004136
Portugal21106154
RD do Congo201112-11
Uzbequistão200218-70

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 20h30

Grupo L

SeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsPontos
Inglaterra21104224
Gana21101014
Croácia210134-13
Panamá200202-20

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 18h

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