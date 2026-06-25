Classificação da Copa do Mundo 2026: veja a tabela atualizada de todos os grupos

Rayan: atacante é o jogador mais novo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 19h08.
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final e o cenário do mata-mata começa a ganhar forma. Com jogos dos grupos A, B, C e E já encerrados, várias seleções confirmaram presença na próxima fase, enquanto outras seguem na disputa pelas vagas restantes.
Entre os destaques está o Brasil, que garantiu a liderança do Grupo C ao vencer a Escócia por 3 a 0. México, Suíça e Alemanha também terminaram suas chaves na primeira colocação, enquanto Canadá, Marrocos, África do Sul e Costa do Marfim avançaram ao mata-mata como segundos colocados.
Nos demais grupos, seleções como Estados Unidos, França, Noruega, Argentina e Colômbia já aparecem em situação favorável ou com classificação encaminhada, mas ainda têm jogos pela terceira rodada. A definição completa dos classificados acontecerá até sábado, 27, quando os últimos grupos encerram a fase de grupos.
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|México
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|África do Sul
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|Coreia do Sul
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|Tchéquia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Suíça
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|Canadá
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|Bósnia e H.
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|Catar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Brasil
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|Marrocos
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|Escócia
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Estados Unidos
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Austrália
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Paraguai
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|Turquia
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
Jogos da 3ª rodada — quinta-feira, 25, às 23h
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Alemanha
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|Costa do Marfim
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|Equador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Holanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|Japão
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|Suécia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|Tunísia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
Jogos da 3ª rodada — quinta-feira, 25, às 20h
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Egito
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Irã
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Bélgica
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Nova Zelândia
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 00h
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Espanha
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|Uruguai
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|Cabo Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Arábia Saudita
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
Jogos da 3ª rodada — sexta-feira, 26, às 21h
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|França
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Noruega
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|Iraque
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
Jogos da 3ª rodada — sexta-feira, 26, às 16h
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|Áustria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Argélia
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|Jordânia
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 23h
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Colômbia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|RD do Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Uzbequistão
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 20h30
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Pontos
|Inglaterra
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Croácia
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Panamá
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 18h