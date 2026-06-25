Classificação da Copa do Mundo 2026: veja a tabela atualizada de todos os grupos

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final e o cenário do mata-mata começa a ganhar forma. Com jogos dos grupos A, B, C e E já encerrados, várias seleções confirmaram presença na próxima fase, enquanto outras seguem na disputa pelas vagas restantes.

Entre os destaques está o Brasil, que garantiu a liderança do Grupo C ao vencer a Escócia por 3 a 0. México, Suíça e Alemanha também terminaram suas chaves na primeira colocação, enquanto Canadá, Marrocos, África do Sul e Costa do Marfim avançaram ao mata-mata como segundos colocados.

Nos demais grupos, seleções como Estados Unidos, França, Noruega, Argentina e Colômbia já aparecem em situação favorável ou com classificação encaminhada, mas ainda têm jogos pela terceira rodada. A definição completa dos classificados acontecerá até sábado, 27, quando os últimos grupos encerram a fase de grupos.

Grupo A

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos México 3 3 0 0 6 0 6 9 África do Sul 3 1 1 1 2 3 -1 4 Coreia do Sul 3 1 0 2 2 3 -1 3 Tchéquia 3 0 1 2 2 6 -4 1

Grupo B

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Suíça 3 2 1 0 7 3 4 7 Canadá 3 1 1 1 8 3 5 4 Bósnia e H. 3 1 1 1 5 6 -1 4 Catar 3 0 1 2 2 10 -8 1

Grupo C

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Brasil 3 2 1 0 7 1 6 7 Marrocos 3 2 1 0 6 3 3 7 Escócia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0

Grupo D

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Estados Unidos 2 2 0 0 6 1 5 6 Austrália 2 1 0 1 2 2 0 3 Paraguai 2 1 0 1 2 4 -2 3 Turquia 2 0 0 2 0 3 -3 0

Jogos da 3ª rodada — quinta-feira, 25, às 23h

Grupo E

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Alemanha 3 2 0 1 10 4 6 6 Costa do Marfim 3 2 0 1 4 2 2 6 Equador 3 1 1 1 2 2 0 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

Grupo F

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Holanda 2 1 1 0 7 3 4 4 Japão 2 1 1 0 6 2 4 4 Suécia 2 1 0 1 6 6 0 3 Tunísia 2 0 0 2 1 9 -8 0

Jogos da 3ª rodada — quinta-feira, 25, às 20h

Grupo G

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Egito 2 1 1 0 4 2 2 4 Irã 2 0 2 0 2 2 0 2 Bélgica 2 0 2 0 1 1 0 2 Nova Zelândia 2 0 1 1 3 5 -2 1

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 00h

Grupo H

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Espanha 2 1 1 0 4 0 4 4 Uruguai 2 0 2 0 3 3 0 2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 Arábia Saudita 2 0 1 1 1 5 -4 1

Jogos da 3ª rodada — sexta-feira, 26, às 21h

Grupo I

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos França 2 2 0 0 6 1 5 6 Noruega 2 2 0 0 7 3 4 6 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Iraque 2 0 0 2 1 7 -6 0

Jogos da 3ª rodada — sexta-feira, 26, às 16h

Grupo J

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 Áustria 2 1 0 1 3 3 0 3 Argélia 2 1 0 1 2 4 -2 3 Jordânia 2 0 0 2 2 5 -3 0

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 23h

Grupo K

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Colômbia 2 2 0 0 4 1 3 6 Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4 RD do Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 Uzbequistão 2 0 0 2 1 8 -7 0

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 20h30

Grupo L

Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Pontos Inglaterra 2 1 1 0 4 2 2 4 Gana 2 1 1 0 1 0 1 4 Croácia 2 1 0 1 3 4 -1 3 Panamá 2 0 0 2 0 2 -2 0

Jogos da 3ª rodada — sábado, 27, às 18h