ChatGPT aponta França campeã após primeira rodada — e Brasil cai

Após a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, uma nova simulação estatística feita pelo ChatGPT colocou a França na liderança entre os favoritos ao título.

O modelo, baseado em inferência bayesiana e 10 mil simulações de Monte Carlo, estima 18,4% de chance de conquista para os franceses, à frente de Inglaterra (14,1%) e Argentina (10,8%).

Os grandes vencedores e perdedores da rodada

Pelos critérios do modelo do ChatGPT, a Alemanha foi a maior vencedora estatística da estreia: a goleada por 7 a 1 sobre Curaçao gerou o maior ajuste positivo da rodada, de +7%, puxado pelo ataque eficiente e pelo domínio total da partida.

A Inglaterra também teve valorização expressiva (+5%) pela vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, assim como os Estados Unidos (+5%), que bateram o Paraguai por 4 a 1 — um resultado que contraria o que o próprio modelo da FGV havia projetado antes do jogo, quando o Paraguai aparecia como ligeiro favorito, com 37,9% de chance de vitória contra 33,6% dos americanos.

Do outro lado, a Espanha foi identificada como a maior perdedora da rodada: o empate sem gols contra Cabo Verde gerou o pior ajuste entre os favoritos, de −7%, justamente por ter sido um tropeço contra um dos adversários mais fracos do grupo.

Portugal também perdeu força (−5%) após o empate por 1 a 1 contra a RD Congo, e o Brasil teve uma queda mais moderada, de −3%, pelo empate contra o Marrocos — resultado que o modelo trata como expectativa de vitória frustrada, ainda que diante de um adversário de qualidade reconhecida.

O novo ranking de força

Depois dos ajustes, o índice de força (IFS) ficou liderado pela França, com 96,7 pontos, seguida por Inglaterra (92,8), Argentina (89,6) e um empate técnico entre Alemanha e Espanha (86,2 cada).

O Brasil aparece em sexto, com 82,9 pontos — queda em relação aos 85,5 que tinha antes da rodada começar.

Na simulação Monte Carlo, que projeta a probabilidade de título a partir de 10 mil torneios simulados, a ordem dos seis primeiros colocados é França (18,4%), Inglaterra (14,1%), Argentina (10,8%), Alemanha (9,7%), Espanha (8,8%) e Brasil (7,1%) — seguidos por Colômbia (4,2%), Portugal (3,9%), Holanda (3,6%) e Estados Unidos (2,9%).

O que muda para o Brasil?

A queda do Brasil é mais sensível no detalhe do que no ranking geral. A probabilidade de título caiu de 8,5% para 7,1%, e a chance de chegar à final recuou de 17% para 14%.

No Grupo C, o empate deixou a tabela mais apertada: Brasil e Marrocos somam 1 ponto cada, atrás da Escócia, com 3.

O cenário mais provável de classificação, segundo o modelo, passa a ser Escócia em primeiro e Brasil em segundo — ou o inverso —, com Marrocos brigando pela terceira posição e uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

O modelo também desenhou três cenários para o que vem a seguir. No otimista, vitórias sobre Haiti e Escócia devolveriam a probabilidade de título do Brasil para a faixa de 9% a 10%.

No realista, uma vitória sobre o Haiti combinada a um resultado apertado contra a Escócia manteria a seleção entre 7% e 8%, com caminho até quartas ou semifinal.

No pessimista, um novo tropeço na fase de grupos derrubaria a probabilidade para 4% a 5%, com o Brasil terminando em segundo ou terceiro no grupo.

Como o modelo calcula os ajustes?

A metodologia aplica um ajuste ao índice de força de cada seleção (IFS) que combina quatro variáveis: o resultado da partida (vitória, empate ou derrota), o saldo de gols normalizado, a força do adversário enfrentado e o chamado "momentum psicológico" — um fator que tenta capturar o impacto emocional do resultado sobre a equipe.

Na prática, isso se traduz em faixas de ajuste: uma goleada de favorito pode valorizar o índice entre 4% e 8%, uma vitória normal entre 2% e 4%, um empate contra adversário fraco pode custar entre 2% e 4% de queda, e uma derrota para zebra pode chegar a retirar de 5% a 10% do índice.

Onde os dois modelos convergem — e onde divergem

A simulação anterior, conduzida pelo Claude, havia apontado a Argentina como nova favorita ao título após a primeira rodada, com a França em segundo lugar.

Já o modelo do ChatGPT inverte a ordem: França na frente, com a Argentina aparecendo apenas em terceiro, atrás também da Inglaterra.

A diferença ilustra como escolhas de metodologia — peso dado a cada variável, forma de calcular momentum, tamanho da amostra simulada — podem levar dois modelos a leituras diferentes a partir dos mesmos resultados de campo.

Os dois modelos concordam, no entanto, em um ponto: o Brasil não teve uma queda dramática de status após o empate com o Marrocos, e a Espanha foi a seleção mais penalizada estatisticamente pelo resultado contra Cabo Verde entre todos os favoritos da Copa.

Veja o ranking:

🥇 1º França — 18,4% Vitória convincente por 3x1 sobre Senegal. Elenco mais equilibrado do torneio. Mantém o melhor IFS do modelo.

— 🥈 2º Inglaterra — 14,1% Vitória de peso por 4x2 sobre a Croácia. Ataque muito eficiente. Maior crescimento entre os favoritos tradicionais.

— 🥉 3º Argentina — 10,8% Dominou a Argélia (3x0). Pouca oscilação e alta consistência coletiva.

— 4º Alemanha — 9,7% Maior exibição da rodada (7x1 sobre Curaçao). Foi a seleção que mais aumentou seu IFS. Forte candidata a subir ainda mais.

— 5º Espanha — 8,8% Caiu após o inesperado 0x0 com Cabo Verde. Continua entre as favoritas pela força estrutural do elenco.

— 6º Brasil — 7,1% Empate por 1x1 com Marrocos. Ainda é candidato real ao título. Precisa vencer Haiti e Escócia para recuperar terreno.

— 7º Colômbia — 4,2% Vitória sólida por 3x1 sobre Uzbequistão. Uma das seleções que mais ganhou valor na rodada.

— 8º Portugal — 3,9% Empate decepcionante com RD Congo. Caiu algumas posições no ranking.

— 9º Holanda — 3,6% Empate por 2x2 com Japão. Manteve praticamente o mesmo nível pré-torneio.

— 10º Estados Unidos — 2,9% Vitória expressiva por 4x1 sobre o Paraguai. Beneficiado pelo fator casa.

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Ranking das Chances do Brasil

🇧🇷 Chance de ser campeão: 7,1%

🇧🇷 Chance de chegar à final: 14%

🇧🇷 Posição entre os favoritos: 6º lugar

🇧🇷 Grupo C (após 1 rodada): Escócia — 3 pts Brasil — 1 pt Marrocos — 1 pt Haiti — 0 pt



Campeão Mais Provável Hoje

🏆 França (18,4%)

🥈 Inglaterra (14,1%)

🥉 Argentina (10,8%)

Quem mais subiu após a 1ª rodada?

🇩🇪 Alemanha

🏴 Inglaterra

🇨🇴 Colômbia

🇺🇸 Estados Unidos

Quem mais caiu após a 1ª rodada?