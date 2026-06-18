Brasil entra no top 5 da 1ª rodada da Copa do Mundo mesmo sem vencer estreia

Vini Jr.: jogador fez o gol de empate em jogo contra o Marrocos (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 08h36.
O Power Ranking do Sofascore — modelo que combina desempenho recente, força do adversário e odds de mercado para medir quem está mais forte no momento, atualizado após cada rodada da Copa do Mundo — colocou a França no topo após a primeira rodada da fase de grupos, com 2.042 pontos.
A seleção francesa, que abriu o Grupo I com vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, ultrapassou a Espanha, que liderava o ranking antes do início do torneio.
Argentina aparece em segundo, com 2.039 pontos — uma diferença de apenas três pontos para a liderança —, depois da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, com hat-trick de Messi.
A Espanha, que abria o ranking pré-torneio com 2.026 pontos, caiu para a terceira posição, com 1.978, após o tropeço logo na estreia: empate sem gols contra Cabo Verde, resultado que a ESPN descreveu como preocupante, já que a seleção espanhola criou apenas quatro chances claras de gol mesmo com dois terços de posse de bola.
A Inglaterra aparece em quarto lugar, com 1.969 pontos, crescendo no ranking depois da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, partida em que Harry Kane fez dois gols ainda no primeiro tempo e Jude Bellingham ampliou logo no início do segundo. É a primeira vez que a seleção inglesa entra no top 4 do ranking nesta edição da Copa.
O Brasil subiu para a quinta posição, com 1.921 pontos. A entrada no top 5 acontece mesmo após a seleção brasileira não ter vencido sua estreia — o empate por 1 a 1 contra o Marrocos não impediu a subida, em parte porque o ranking pondera o nível do adversário enfrentado, e o Marrocos é tratado pelo modelo como uma seleção de força real, não como zebra.
Portugal aparece em sexto lugar, com 1.909 pontos, depois do empate surpreendente por 1 a 1 contra a RD Congo na estreia de Cristiano Ronaldo na Copa, partida em que João Neves abriu o placar ainda no início, mas Yoane Wissa empatou para os congoleses pouco antes do intervalo.
A Alemanha aparece em sétimo, com 1.899 pontos, impulsionada pela goleada de 7 a 1 sobre Curaçao no Grupo E — resultado que, segundo o próprio Sofascore, revela mais sobre o potencial ofensivo alemão do que sobre a solidez defensiva da equipe diante de um adversário de calibre inferior.
Completam a lista, na sequência: Holanda em oitavo (1.868 pontos), após exibição física e eficiente em bolas paradas contra o Japão; Marrocos em nono (1.838), reforçando seu status de seleção que incomoda os favoritos depois da boa atuação contra o Brasil; Japão em décimo (1.834); e Colômbia em décimo primeiro (1.833).
A distância entre o primeiro e o oitavo colocado é de apenas 174 pontos — uma diferença pequena que sugere um pelotão de favoritos mais equilibrado do que o habitual, segundo a própria metodologia do Sofascore.
É um retrato que conversa com o que aconteceu dentro de campo: a Espanha, favorita ao título antes da Copa começar, tropeçou; a Inglaterra mostrou força ofensiva imediata; e o Brasil, tradicionalmente avaliado com cautela pelos próprios analistas nesta edição, surpreendeu ao subir de posição mesmo sem vencer.
O ranking deve ser atualizado novamente após a segunda rodada da fase de grupos, que começa nesta quinta-feira, 18.