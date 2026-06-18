Brasil entra no top 5 da 1ª rodada da Copa do Mundo mesmo sem vencer estreia

O Power Ranking do Sofascore — modelo que combina desempenho recente, força do adversário e odds de mercado para medir quem está mais forte no momento, atualizado após cada rodada da Copa do Mundo — colocou a França no topo após a primeira rodada da fase de grupos, com 2.042 pontos.

A seleção francesa, que abriu o Grupo I com vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, ultrapassou a Espanha, que liderava o ranking antes do início do torneio.

Argentina aparece em segundo, com 2.039 pontos — uma diferença de apenas três pontos para a liderança —, depois da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, com hat-trick de Messi.

A Espanha, que abria o ranking pré-torneio com 2.026 pontos, caiu para a terceira posição, com 1.978, após o tropeço logo na estreia: empate sem gols contra Cabo Verde, resultado que a ESPN descreveu como preocupante, já que a seleção espanhola criou apenas quatro chances claras de gol mesmo com dois terços de posse de bola.

A surpresa: Inglaterra sobe, Brasil entra no top 5

A Inglaterra aparece em quarto lugar, com 1.969 pontos, crescendo no ranking depois da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, partida em que Harry Kane fez dois gols ainda no primeiro tempo e Jude Bellingham ampliou logo no início do segundo. É a primeira vez que a seleção inglesa entra no top 4 do ranking nesta edição da Copa.

O Brasil subiu para a quinta posição, com 1.921 pontos. A entrada no top 5 acontece mesmo após a seleção brasileira não ter vencido sua estreia — o empate por 1 a 1 contra o Marrocos não impediu a subida, em parte porque o ranking pondera o nível do adversário enfrentado, e o Marrocos é tratado pelo modelo como uma seleção de força real, não como zebra.

Portugal cai para 6º após tropeço, Alemanha sobe com goleada

Portugal aparece em sexto lugar, com 1.909 pontos, depois do empate surpreendente por 1 a 1 contra a RD Congo na estreia de Cristiano Ronaldo na Copa, partida em que João Neves abriu o placar ainda no início, mas Yoane Wissa empatou para os congoleses pouco antes do intervalo.

A Alemanha aparece em sétimo, com 1.899 pontos, impulsionada pela goleada de 7 a 1 sobre Curaçao no Grupo E — resultado que, segundo o próprio Sofascore, revela mais sobre o potencial ofensivo alemão do que sobre a solidez defensiva da equipe diante de um adversário de calibre inferior.

O restante do top 11

Completam a lista, na sequência: Holanda em oitavo (1.868 pontos), após exibição física e eficiente em bolas paradas contra o Japão; Marrocos em nono (1.838), reforçando seu status de seleção que incomoda os favoritos depois da boa atuação contra o Brasil; Japão em décimo (1.834); e Colômbia em décimo primeiro (1.833).

O que o ranking revela sobre a Copa até aqui?

A distância entre o primeiro e o oitavo colocado é de apenas 174 pontos — uma diferença pequena que sugere um pelotão de favoritos mais equilibrado do que o habitual, segundo a própria metodologia do Sofascore.

É um retrato que conversa com o que aconteceu dentro de campo: a Espanha, favorita ao título antes da Copa começar, tropeçou; a Inglaterra mostrou força ofensiva imediata; e o Brasil, tradicionalmente avaliado com cautela pelos próprios analistas nesta edição, surpreendeu ao subir de posição mesmo sem vencer.

O ranking deve ser atualizado novamente após a segunda rodada da fase de grupos, que começa nesta quinta-feira, 18.