O que aprender com o faturamento bilionário da FIFA

A FIFA vai faturar bilhões na Copa sem vender uma única chuteira. O que sua empresa pode aprender com isso?

Especialista afirma que grandes eventos funcionam como um teste de maturidade empresarial e mostram quais negócios possuem crescimento sustentável. A cada quatro anos, a Copa do Mundo movimenta bilhões de dólares, mobiliza consumidores e altera a rotina de empresas dos mais diversos setores.

Para muitos negócios, o evento representa uma oportunidade de impulsionar vendas e conquistar novos clientes. Mas, a forma como uma empresa reage à Copa pode revelar seu grau de maturidade de gestão.

Um ecossistema de bilhões independentemente do placar

A edição de 2026 deve gerar cerca de US$ 9 bilhões em receitas para a FIFA, segundo projeções da S&P Global Market Intelligence. O dado chama atenção por um motivo simples: a entidade não depende do resultado de nenhum jogo para faturar.

Sua receita é sustentada por um ecossistema estruturado de patrocínios, licenciamento, direitos de mídia, experiências e relacionamento com marcas.

Visão de longo prazo para as empresas brasileiras

Para Dema Oliveira, especialista em expansão de negócios e fundador da Goshen Land, essa lógica oferece uma importante lição para empresários brasileiros.

"Muitas empresas enxergam a Copa apenas como uma oportunidade de venda de curto prazo. As organizações mais maduras utilizam momentos como esse para fortalecer relacionamento, ampliar visibilidade e gerar demanda futura.

O crescimento sustentável acontece quando a empresa constrói sistemas que funcionam independentemente do calendário", afirma.

Segundo o especialista, grandes eventos costumam funcionar como uma espécie de radiografia do mercado. De um lado, estão empresas que dependem de datas específicas para atingir metas. De outro, negócios que utilizam esses períodos apenas como aceleradores de uma estratégia que já existe.

"O problema não é aproveitar a Copa. O problema é depender dela. Empresas que precisam de um evento específico para performar normalmente apresentam falhas em geração contínua de demanda, posicionamento de marca ou relacionamento com clientes", explica.